【港區國安法】47人涉顛覆罪保釋申請歷時3天仍未判決　押後至明天早上10時續訊

▲ 47人涉串謀顛覆國家政權罪就保釋申請仍未有判決，晚上由囚車押解離開西九龍裁判法院。陳國峰攝

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，本周一提堂，昨踏入第3天聆訊，歷時逾30小時，各被告終完成保釋申請，惟譚文豪、楊岳橋等多人希望補充陳詞，案件至晚上8時半押後至明(4日)早10時續訊。

案件本周一(1日)提堂，首日聆訊至翌日凌晨逾2時，各被告保釋申請仍未處理完畢。及至今天(3日)踏入第3天聆訊的傍晚，3天合計歷時逾30小時，各被告才完成保釋申請，惟有被告希望進一步補充陳詞。

及至晚上近8時半，總裁判官蘇惠德指得悉尚有10名被告須作補充陳詞，並處理辯方要求就《刑事訴訟條例》第9P條對報導保釋程序的限制剔除申請，案件押後至至明(4日)早續訊，除徐子見仍留院外，其餘被告還押懲教看管。

案件馬拉松式續訊3天，其間有數名被告不適送院。有律師認為，法庭沒有足夠資源去處理涉及多名被告的案件，因此大失預算，安排混亂，加上各被告處於保釋與還押之間，這不確定性令人無所適從。

惟他認為法庭毋須24小時運作，如須24小時運作便是失敗，涉及示威所致的案件數量已回落，加上有法官指專注力入夜後會喪失，因此24小時運作是不可行。

47名被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、劉偉聰、 黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來、 朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、 何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、 梁國雄、林景楠、柯耀林、岑敖暉、王百羽、李予信及余慧明，同被控1項串謀顛覆國家政權罪。

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記者：王仁昌