武漢大學新冠病毒研究論文被廣泛引用致學科排名上升　內地院校躋身全球50大學科排名數目創新高

▲ 曾發表多篇新冠病毒相關研究論文並被廣乏引用的中國武漢大學及華中科技大學，在最新QS世界大學學科排名的醫學排名均有所上升。（新華社圖片）

新冠肺炎疫情期間，中國武漢大學及華中科技大學曾發表多篇相關論文，其後在全球被廣泛引用，間接帶動該兩校在最新的Quacquarelli Symonds（QS）醫學專業學科排名上升；中國整體打入全球50大的學科數目亦創新高。

新冠內地兩院校疫下新冠論文引用率高

國際高等教育資訊機構QS今公布世界大學學科排名2021，其新聞稿提及武漢大學及華中科大所撰寫的5篇新冠病毒研究論文引用率極高，前者在QS醫學專業學科排名，由去年第251至300位組別，今年上升到第201至250位；後者在去年排第301至350位的華中科大，今年則躋身全球前300名。北京協和醫學院也在醫學專業學科排名新上榜。

該排名共涉51個學科，中國內地院校共有88間大學共731個課程在不同學科排名上榜，200項排名下降、303項排名上升，其中126個課程躋身全球前50名，創中國內地院校最佳成績。

排名最高的是清華大學土木與結構工程學科及中國農業大學農業和林業學科，均在全球排第7位，按年上升3位；同時，清華大學環境科學排名由第9位上升至第8位，建築學由去年第11位，躋身全球十大，排名第8位。

QS指，中國高等教育機構的傑出學術科研能力是其創造排名紀錄的主因，在探索解決人類面臨最緊迫問題的領域表現尤其突出；提及全球關於新冠病毒研究，11%由中國院校進行，僅次於美國佔26%；全球19%環境科學研究是由美國院校進行，中國緊隨其後、佔15%。

至於本港院校則有72個學科躋身全球前50位，以香港大學表現最佳，上榜的41科之中，港大牙科全球排名第3位，較去年回升1位，詳情即看：【下一頁】

QS世界大學學科排名2021按學術聲譽、僱主聲譽及論文引用次數等4項指標，並因應不同學科調整比重，分析全球85個地區、共1,440間大學逾1.3萬個學科表現。QS官網已刊登完整排名結果。

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記者：馮琪雅