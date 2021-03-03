【強檢大廈】政府公布10大廈納強檢　秀茂坪秀明小學學生及工作人士亦須強檢

▲ 秀茂坪秀明小學學生及工作人士須強檢。

新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增14宗新增確診個案，8宗是本地源頭不明個案，其餘6宗與早前個案相關。政府晚上公布11個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括薄扶林置富花園富恒苑、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、日出康城緻藍天翠堤(2座)等。

任何人在2月18至3月3日期間，曾身處所列指明地方超過2小時的人士，須於3月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新增一宗或以上確診個案的大廈：

葵涌葵盛西邨第 6 座

薄扶林置富道 11 號置富花園富恒苑(H-11 座)

馬鞍山西沙路 638 號錦豐苑錦蘭閣

何文田亞皆老街 204 號君柏第 1 座

將軍澳康城路 1 號日出康城緻藍天翠堤(2 座)

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

中環雲咸街 15-17 號萬祥大廈 2 樓 Pherform Limited

九龍灣宏遠街 1 號一號九龍 20 樓理光(香港)有限公司

青衣青衣航運路 38 號招商局物流中心 9-10 樓 DHL Express (Hong Kong) Limited

鰂魚涌英皇道 683 號嘉里中心 32 樓嘉里控股有限公司

赤鱲角航展道航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時 辦公室

另外，政府指由於觀塘秀茂坪秀豐街5號秀明小學有員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生亦須進行強制檢測。

政府明日（4日）會在3個地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

薄扶林置富花園

葵盛社區會堂

將軍澳日出康城緻藍天

而位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至3月12日（星期五）。

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記者：徐紹軒