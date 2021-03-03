  • 19°C
香港時間 : 2021304日 (週四) 12:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強檢大廈】政府公布10大廈納強檢　秀茂坪秀明小學學生及工作人士亦須強檢

社會 22:39 2021/03/03

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

秀茂坪秀明小學學生及工作人士須強檢。

新冠肺炎疫情持續，今日（3日）新增14宗新增確診個案，8宗是本地源頭不明個案，其餘6宗與早前個案相關。政府晚上公布11個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括薄扶林置富花園富恒苑、馬鞍山錦豐苑錦蘭閣、日出康城緻藍天翠堤(2座)等。

任何人在2月18至3月3日期間，曾身處所列指明地方超過2小時的人士，須於3月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新增一宗或以上確診個案的大廈：

  • 葵涌葵盛西邨第 6 座
  • 薄扶林置富道 11 號置富花園富恒苑(H-11 座)
  • 馬鞍山西沙路 638 號錦豐苑錦蘭閣
  • 何文田亞皆老街 204 號君柏第 1 座
  • 將軍澳康城路 1 號日出康城緻藍天翠堤(2 座)

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

  • 中環雲咸街 15-17 號萬祥大廈 2 樓 Pherform Limited
  • 九龍灣宏遠街 1 號一號九龍 20 樓理光(香港)有限公司
  • 青衣青衣航運路 38 號招商局物流中心 9-10 樓 DHL Express (Hong Kong) Limited
  • 鰂魚涌英皇道 683 號嘉里中心 32 樓嘉里控股有限公司
  • 赤鱲角航展道航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時 辦公室

另外，政府指由於觀塘秀茂坪秀豐街5號秀明小學有員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生亦須進行強制檢測。

政府明日（4日）會在3個地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

  • 薄扶林置富花園
  • 葵盛社區會堂
  • 將軍澳日出康城緻藍天

而位於東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至3月12日（星期五）。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【名潮食館群組】名潮食館3個環境樣本呈陽性　包括用餐區空調濾網及手推車扶手
22:04 2021/03/03
【名潮食館群組】名潮食館3個環境樣本呈陽性　包括用餐區空調濾網及手推車扶手
【疫苗死亡】 63歲翁有嚴重冠心病或因呼吸衰竭致命　專家認為與疫苗接種無直接關係
19:59 2021/03/03
【疫苗死亡】 63歲翁有嚴重冠心病或因呼吸衰竭致命　專家認為與疫苗接種無直接關係
【新冠肺炎】旅發局料跨境旅遊今年下半年起重啟　逾11億元重振旅遊業包括向全球推廣大灣區旅遊
17:50 2021/03/03
【新冠肺炎】旅發局料跨境旅遊今年下半年起重啟　逾11億元重振旅遊業包括向全球推廣大灣區旅遊
疫情 秀明小學 緻藍天 錦豐苑 置富花園 康城 THE LOHAS 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
突發新聞 - 5歲女童被虐致死父及繼母被捕　警改列謀殺案
22:12 2018/01/07
5歲女童被虐致死父及繼母被捕　警改列謀殺案
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算