青年團體調查：九成受訪會員支持改革區議會　建議設監察區議員表現制度

▲ 香港菁英會及香港青年聯會聯合發佈 《青年團體眼中的區議會》問卷調查結果報告。（李淇攝）

菁英會及香港青年聯會，近日聯同多個親建制青年團體，於去年12月31日至今年1月14日期間，向會員發出網上問卷調查，並收回2,045份。發現超過六成受訪會員，不滿意區議會和區議員的表現，以及他們在社區發展的工作，近九成人更認為區議會未能發揮作用，主因是認為議會無效、過度政治化、區議員缺勤等。他們認為，結果反映，區議會近一年的表現未能得到市民認同，建議設立制度監察區議員表現。

此外，約九成受訪者表示，認同需要改革區議會以滿足市民的期望，當中有80.2%提議，應「設立監察區議員表現的制度」；其次是將區議會的資源多元化分配，增加到其它諮詢委員會，約為32.5%。菁英會主席曾鳳珠認為，設立監察制度幾乎是市民期待，政府應考慮改革區議會，至於具體應如何監察，或有議員表現未符預期時有何罰則，則應留待社會作討論。

至於對區議員的期望，以及認為區議會的未來發展方向，調查顯示「親身接觸居民及聽取居民意見和問題，作出積極回饋」是市民的首要期望，91.1%受訪者都有選擇這個選項；第二是「與政府保持有效溝通」，佔約77%。反而「對政府的工作提出質詢」是該部分所有選項中最低，只有38.5%人士選擇。

香港菁英會主席曾鳳珠表示，《區議會條例》表明區議會參選人須簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區，希望區議員不要過份強調個人權利，勿視作為公職人員必須承擔的憲制責任。

而對於有建議指應取消區議會選舉，由其他地區諮詢組織兼負區議會職能。調查顧問李浩然表示不同意，認為區議會仍有選舉的必要，但強調選舉並不是惟一反映社區需要的途徑，應放更多資源予地區諮詢團體。

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記者：李淇