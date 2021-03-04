【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診者到訪　名潮食館群組男患者曾訪車公廟萬佛寺

▲ 新增16間食肆曾有確診者到訪，名潮食館群組男患者曾訪車公廟萬佛寺新增16間食肆曾有確診者到訪 名潮食館群組男患者曾訪車公廟萬佛寺。

新冠肺炎疫情持續，昨日（3日）新增14宗新增確診個案，8宗是本地源頭不明個案，其餘6宗與早前個案相關。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增16間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的16間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

香港

東區 新翠商場 美心 MX 25/02/2021 11044

東區 興華商場 麗香園冰室 26/02/2021 11044

東區 永利中心 群記爽腩店 26/02/2021 11044

東區 興華商場 民華餐廳 27/02/2021 11044

東區 H21 商場 明星金閣 28/02/2021 11044

東區 新翠商場 一粥麵 01/03/2021 11044

中西區 好利商業大廈 The Port LKF 26/02/2021 11035

九龍

觀塘 德福廣場 1 期Simplylife Bakery Café 20/02/2021 11047

觀塘 德福廣場 2 期 Oliver'sSuper Sandwiches 20/02/2021 11047

灣仔 王子酒店 紅花會 27/02/2021 11047

油尖旺 國際廣場 南海一號 27/02/2021 11047

油尖旺 盈豐商業大廈 Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria 27/02/2021 11045

九龍城 九龍城廣場 馥苑海鮮酒家 28/02/2021 11040

新界

沙田 新城市廣場 香港永年 21/02/2021 11043

西貢 PopCorn Greyhound Café 26/02/2021 11047

荃灣 周氏大廈 大良鴻輝記 01/03/2021 11034

與早前個案相關的6宗個案，其中第11043號個案是一名30歲男子，住大角咀長豐大廈，在3月2日發病，2月22日曾訪大角咀黃頌仁醫生診所，屬K11 Musea群組，並與第11028號個案25歲女子（屬緊密接觸者）同住。

二人曾一起到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation。男患者在2月21日曾到訪車公廟、萬佛寺及新城市廣場香港永年。二人並無到名潮食館用餐，但在黃頌仁醫生診所時，曾有3名其後確診的名潮食館食客求醫，因此被列為名潮食館群組患者。

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責任編輯：羅嘉欣