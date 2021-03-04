【連番誤會】被網民斥擅闖私人地方兼犯口罩令　麥明詩貼舊照哥哥被誤認新歡

▲ 被網民斥擅闖私人地方兼犯口罩令，麥明詩貼舊照哥哥被誤認新歡。

「十優港姐」麥詩明在昨日（3月3日）於個人社交網發放一張於西環碼頭拍攝的舊照，卻有網民留言斥責她與相中男子疑違反口罩令，另外亦有網民指照片中的背景西環碼頭近日已封，指麥明詩擅闖私人地方。不過其實麥詩明已經指明該張是「throwback」，而被無辜的麥明詩不失一貫伶牙利齒，幽默回覆網民。

事因被命名為「instagram pier」的打卡熱點西環碼頭，海事處以疫情為由，宣布自3月1日起將禁止一般市民進入碼頭範圍，有關人士需出示工作證明才能出入上述範圍。

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▲ 麥明詩貼出攝於西環碼頭的舊照。（Facebook圖片）

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舊相惹誤會

而麥明詩在昨日貼出一張於西環碼頭拍攝的照片，身邊有一名男士，照片中麥明詩除標記「#instagrampier」外，還寫明是「#throwback」，意即回顧照片，還標記了相中男子的instagram帳號。

▲ 麥明詩貼上兩年前的截圖以示清白。（Facebook圖片）

可是一張簡單的舊照，卻引起連番誤會。

有網民留言：「碼頭不是關了，不能進入？」亦有人怒斥：「犯法就係犯法！切勿以身試法！竟然違反口罩令！」

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出名脾氣好的麥明詩分享她的IG截圖，表示與圖中男子早於2019年已到西環碼頭拍照，接著她幽默地回覆該名網民：「2019已經po過。不過我都有可能係著翻同一套衫梳返同一個頭再偷入去影相仲冇俾人發現。都有可能嘅。」

大批網民現身幫口，笑指留言斥責麥明詩的人，應該看不懂hashtag（主題標籤）的用意，又指那些人不懂得「Throw Back（回顧）」的意思就亂出口罵人。

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被誤會有新歡

另外，更為的搞笑的，是有網民誤以為照片中的男子就是麥明詩的新歡，更留言「心碎了」，還有人以為該男子是麥明詩舊愛林作，留言問：「點解今次個頭咁整齊？」

其實麥明詩有標記該男子的IG帳號，而他亦有在Facebook帖文下留言。

▲ 麥明山於屯門醫院任專科醫生。（Facebook圖片）

男子其實是麥明詩的醫生哥哥麥明山，還在誤以為他是林作的留言下回應：「我邊有佢咁靚仔。」跟妹妹一樣風趣幽默。

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