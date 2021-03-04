【港區國安法】47人涉顛覆國家政權提堂踏入第4天　逾百巿民排隊與保安一度爭執

▲ 47人涉顛覆國家政權續提堂。 大批市民冒雨排隊，等候進入法院大樓。（陳靜儀攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，周一（1日）於西九龍裁判法院提堂，今（4日）踏入第4天聆訊，預料總裁判官今將就各被告保釋申請作裁定。法庭定於今早10點開庭，逾百市民冒雨在法院外排隊等候。法院內則有公眾就排隊安排感不滿，有人與保安一度爭執，保安稱對方恐嚇，及後由同事及司法機構職員介入調停，未有造成實質混亂。

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47名被告於周一提堂，各被告昨天傍晚才完成保釋申請陳詞，惟及後多名被告表示作進一步陳詞，其中楊岳橋、郭家麒及譚文豪昨晚已親自補充陳詞，料今天尚有10名被告會作補充陳詞。

過百人今早已冒雨在西九龍裁判法院外排隊等候旁聽，現場繼續有警員戒備。法院內一度有公眾就排隊安排感不滿，指安排混亂，有人與保安爭執及指「要隻揪」，保安稱對方恐嚇，對方則指「我話隻揪，唔係話要打你」，及後其他保安及司法機構職員介入調停，未有出現實質混亂。



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記者：王仁昌