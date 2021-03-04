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【秒速開鎖】房門突反鎖開鎖師傅15秒極速開鎖　港媽付$350心痛肉赤求安慰

親子 10:37 2021/03/04

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房門突反鎖開鎖師傅15秒內秒速開鎖，港媽付$350心痛肉赤求安慰。

如果遇著家中門鎖反鎖，自己無從入手，只好向開鎖師傅求救。一名港媽日前因家中房門反鎖，無計可施下向開鎖公司求助，沒想到師傅只用僅僅15秒便成功開鎖。過程太快令港媽感到無奈，支付350元更感到「肉赤」，不禁於社交平台求安慰。

一名港媽於社交媒體Facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，指發現家中門鎖突然反鎖，無計策下只好透過WhatsApp向一間大型開鎖公司求助，職員回覆開價350元，她便答應及邀請師傅上門處理。沒想到，開鎖師傅15秒內成功開鎖，讓一旁的她哭笑不得，

突然間消失咗$350，好似一陣風飄過，有冇「谷友」安慰吓？

配後備鎖匙避免同樣情況

港媽及後補充，因當時趕著出門，手機又放在房間內，情急之下只能向開鎖公司求助，但她自己則沒有嘗試開鎖。當職員回覆她開鎖的價錢是，她曾打算向職員「講價」，「仲諗住壓到$250個心比較舒服」，最後只好無奈接受。不過得到這次教訓後，她坦言日後會配多一條後備鎖匙放在母親家中，避免他日再遇到同類情況。

網民：開鎖師傅係專業人士！

不少網民認為開鎖師傅屬專業人士，有專業技術，安慰她指350元開鎖算是便宜。

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