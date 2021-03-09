【英文定冠詞】英文定冠詞（Definite Article） 掌握正確用「the 」7種情況

The是英文定冠詞（Definite Article），用於名詞（noun）之前，十分常見，但很多時候，學生也是憑感覺使用，以致經常用錯，在測驗考試中失分。其實「the」有明確的使用規則，主要用於以下7種情況，要掌握並不如想像般困難。

1. 表示已提及的名詞

已提及的名詞，即是在文章或段落中重複出現的人或事物，例子如下：

My mum bought me a scarf. The scarf is beautiful. 媽媽買了一條頸巾給我。那條頸巾很漂亮。 I live in Hong Kong. The city is crowded. 我住在 香港 。這個城市很擠迫。

2. 表示已知的事物

而已知的事物，常出現在對話中，用來表示對話雙方都知道的特定人物，或事物，例如：

I like the postcard that you sent me. 我很喜歡你寄給我的那張明信片。 I enjoyed the meal. 我很享受這頓飯。

3. 表示唯一的人或事物

唯一的事物可能是一些國際組織，如世界衛生組織，或旅遊勝地，例如巴黎鐵塔，例句如下：

The Earth is our home. 地球是我們的家。 I visited the Big Ben last Summer. 去年夏天我到了 大笨鐘 參觀。

4. 表示最高級形容詞（Superlative Adjective)

形容詞分爲原級（Positive）、比較級（Comparative）和最高級（Superlative）三種，在最高級形容詞前，我們要加the，例子如下：

Tai Mo Shan is the highest peak in Hong Kong. 大帽山 是全 香港 最高峰。 This is the best book that I have ever read. 這是我讀過最好的一本書。

5. 表示複數名詞

在英語文法中，在形容詞前加the，便會使該詞變成複數名詞，如the rich（富人）, the disabled（殘障的人），例句如下：

The poor are suffering. 貧困的人飽受苦難。 The government should help the unemployed. 政府應幫助失業人士。

6.表示序數

序數（Ordinal numbers），用來指示排序，包括first（第一）,second（第二）,third（第三）等，例句如下：

She is the first female president of the country. 她是國家的第一位女總統。 His birthday is on the third of December. 他在12月3日生日。

7. 表示樂器、專有名詞

專有名詞多為一些著名景點、地方，例如The Pacific Ocean （ 太平洋 ）例句如下：

He can play the guitar. 他懂得彈結他。 I want to visit the the Man Mo Temple. 我想參觀 文武廟 。

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