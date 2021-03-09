【英文定冠詞】英文定冠詞（Definite Article） 掌握正確用「the 」7種情況
The是英文定冠詞（Definite Article），用於名詞（noun）之前，十分常見，但很多時候，學生也是憑感覺使用，以致經常用錯，在測驗考試中失分。其實「the」有明確的使用規則，主要用於以下7種情況，要掌握並不如想像般困難。
1. 表示已提及的名詞
已提及的名詞，即是在文章或段落中重複出現的人或事物，例子如下：
My mum bought me a scarf. The scarf is beautiful.
媽媽買了一條頸巾給我。那條頸巾很漂亮。
I live in Hong Kong. The city is crowded.
我住在香港。這個城市很擠迫。
2. 表示已知的事物
而已知的事物，常出現在對話中，用來表示對話雙方都知道的特定人物，或事物，例如：
I like the postcard that you sent me.
我很喜歡你寄給我的那張明信片。
I enjoyed the meal.
我很享受這頓飯。
3. 表示唯一的人或事物
唯一的事物可能是一些國際組織，如世界衛生組織，或旅遊勝地，例如巴黎鐵塔，例句如下：
The Earth is our home.
地球是我們的家。
I visited the Big Ben last Summer.
去年夏天我到了大笨鐘參觀。
4. 表示最高級形容詞（Superlative Adjective)
形容詞分爲原級（Positive）、比較級（Comparative）和最高級（Superlative）三種，在最高級形容詞前，我們要加the，例子如下：
Tai Mo Shan is the highest peak in Hong Kong.
大帽山是全香港最高峰。
This is the best book that I have ever read.
這是我讀過最好的一本書。
5. 表示複數名詞
在英語文法中，在形容詞前加the，便會使該詞變成複數名詞，如the rich（富人）, the disabled（殘障的人），例句如下：
The poor are suffering.
貧困的人飽受苦難。
The government should help the unemployed.
政府應幫助失業人士。
6.表示序數
序數（Ordinal numbers），用來指示排序，包括first（第一）,second（第二）,third（第三）等，例句如下：
She is the first female president of the country.
她是國家的第一位女總統。
His birthday is on the third of December.
他在12月3日生日。
7. 表示樂器、專有名詞
專有名詞多為一些著名景點、地方，例如The Pacific Ocean （太平洋）例句如下：
He can play the guitar.
他懂得彈結他。
I want to visit the the Man Mo Temple.
我想參觀文武廟。
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