【英文定冠詞】英文定冠詞（Definite Article） 掌握正確用「the 」7種情況

The是英文定冠詞(Definite Article),用於名詞(noun)之前,十分常見,但很多時候,學生也是憑感覺使用,以致經常用錯,在測驗考試中失分。其實「the」有明確的使用規則,主要用於以下7種情況,要掌握並不如想像般困難。

1. 表示已提及的名詞

已提及的名詞,即是在文章或段落中重複出現的人或事物,例子如下:

I live in Hong Kong. The city is crowded.

My mum bought me a scarf. The scarf is beautiful.

2. 表示已知的事物

而已知的事物,常出現在對話中,用來表示對話雙方都知道的特定人物,或事物,例如:

I like the postcard that you sent me.

3. 表示唯一的人或事物

唯一的事物可能是一些國際組織,如世界衛生組織,或旅遊勝地,例如巴黎鐵塔,例句如下:

I visited the Big Ben last Summer.

The Earth is our home.

4. 表示最高級形容詞(Superlative Adjective)

形容詞分爲原級(Positive)、比較級(Comparative)和最高級(Superlative)三種,在最高級形容詞前,我們要加the,例子如下:

This is the best book that I have ever read.

Tai Mo Shan is the highest peak in Hong Kong.

5. 表示複數名詞

在英語文法中,在形容詞前加the,便會使該詞變成複數名詞,如the rich(富人), the disabled(殘障的人),例句如下:

The government should help the unemployed.

The poor are suffering.

6.表示序數

序數(Ordinal numbers),用來指示排序,包括first(第一),second(第二),third(第三)等,例句如下:

She is the first female president of the country.

她是國家的第一位女總統。

His birthday is on the third of December.

他在12月3日生日。