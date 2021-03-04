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【新冠肺炎】消息：今日新增少於10宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會

社會 13:25 2021/03/04

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消息指今日新增少於10宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日（4日）新增少於10宗確診個案，衞生署衞生防護中心和醫管局下午舉行記者會，交代詳情。

昨日（3日）新增14宗新增確診個案，患者年齡13至67歲，至今本港個案累計11,047宗。新增個案當中，8宗是本地源頭不明個案，其餘6宗與早前個案相關。

5類不宜接種新冠疫苗人士，即看：

    點擊圖片放大
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南韓出現3宗接種阿斯利康新冠疫苗後，現嚴重不良反應的個案，其中一名50多歲男子死亡。詳情即看：【下一頁】

衞生署昨日（2日）接獲一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，2日後出現急性呼吸困難自行前往伊利沙伯醫院求診後證實死亡。詳情即看：【下一頁】

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性，部分人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。衞生署提醒，打針後現3種情況須求醫，詳情即看：【下一頁】

同場加映，情侶分手後走不出傷痛，輔導心理學家教路如何安慰分手朋友：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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