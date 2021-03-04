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【陀槍師姐2021】陳庭欣又做綠茶婊搶人男友　入行十年Toby演小三最深入民心

娛樂 11:28 2021/03/04

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陳庭欣演小三受討論。

《陀槍師姐2021》本周結局篇，早前講到失婚的檬Sir漢森（陳豪飾）愛上宣萱演的Diana，可是漢森重遇前妻Sade （陳庭欣），女方想再戀漢森，出盡陰招希望拆散漢森Diana，令女觀眾看得咬牙切齒，陳庭欣雖只演配角，但做壞心場小三極度乞人憎，成功搶鏡。

本周劇情講到Sade有感與元鷹合作涉及違法行為，決嘗試破解順潮失竊的USB內容，終找出其罪證。可是Sade破解檔案後，卻被發現不省人事，最終更令安娜捲入情殺案……

三元接受調查，得知順潮亦有殺Sade的嫌疑，試探他並推理出USB去向……

日前一集Sade扮弱者，令安娜睇到眼火爆。（影片截圖）

【陀槍師姐2021】Jumbo演密實女警反差極大　曾淑雅IG騷性感照大派福利【多圖】

陳庭欣（Toby）在《陀槍師姐2021》演檬Sir前度Sade，利用專業的法律知識，常替老闆游走灰色地帶，表面大方得體，實際自大非常，除看不起Diana，更處處刁難對方，更令到檬Sir跟Diana險分手，行為極度討厭，早前一集Sade被淋紅油，成網民討論熱點。

而劇中陳庭欣角色最後招來殺身之禍，下場悲慘，而予頭就指向情敵宣萱，幸最後都能水落石出。

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2010年選港姐出身的Toby，入行以來不乏演出機會，但多數演配角，當中不乏小三角色，兩年前在《多功能老婆》又是演介入楊千嬅跟黃浩然夫婦的第三者，更向大婆宣戰，其中Toby大露背一幕令人留下深刻印象。

不介意常演小三

陳庭欣曾說，不介意要演小三，因當演員可以無底線，而公司派到的角色，也要盡力做好。

入行十年。（東星圖片）

【陀槍師姐2021】滕麗名拍劇受傷繼續開工　敬業樂業從不介意戲份多寡

在《踩過界》首輯，陳庭欣演雙性人，當中以合成配入男子裸體上身，更非常震撼。

現實中的陳庭欣跟彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖三年，感情非常穩定，男方曾經投資1200萬開設健身中心，讓女友擔任代言人，又揚言計劃二人於2021年將會拉埋天窗。

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可是早前雖曾傳出暗湧，指Benny先後傳出曾搭上TVB藝員謝可逸女友方潔盈（Jathy），以及Toby的好友蔡佩賢（Kitty），但有指Benny為了安撫女友，向其送上逾千萬的黃大仙現崇山單位。

同場加映：陳豪訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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