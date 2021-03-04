【心血管疾病】太極樂隊Gary Tong疑心臟病發亡　醫生拆解猝死前6大徵兆

▲ 太極樂隊唐奕聰疑心臟病發亡，醫生拆解5大誘發猝死風險及猝死前6種徵兆。

太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）周二（2日）被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary Tong除是太極樂隊鍵琴手，也擔任演唱會樂手，同時是著名音樂監製，作曲及監製作品近500首，曾為張國榮監製多首名曲，去年曾為張國榮《REIVSIT》重新打造多首經典名曲，重編哥哥名作如《左右手》、《大熱》等。

對於Gary Tong突然過身，不少圈中人大感愕然，歌手如容祖兒、張敬軒、周慧敏、羅敏莊等都表示悼念。而同為太極樂隊成員的鄧建明獲悉時，更表示十分震撼，但就未知好友患有心臟病。

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3大猝死原因及5大誘發猝死風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死的3大原因包括如下：

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陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加：

血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。

容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。

容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。

心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。

家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

據醫管局資料顯示，心臟病和腦血管病被列為本港第二號疾病殺手，並有年輕化趨勢，部分人在首次發病前可能不會出現任何徵狀，導致容易忽視身體情形。

台灣家庭醫生陳欣湄曾指出，其實人在猝死前，身體會出現一些徵兆，提醒長期病患者和過勞人士，身體一旦出現從未有過的感受，應立即到醫院檢查：

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Gary Tong在80年代入行，太極樂隊始於1984年10月15日，曾創作多首名曲如《紅色跑車》、《留住我吧》，並數度在紅館開演唱會，是本港知名樂隊。得知Gary Tong死訊後，大批樂迷及音樂人表傷心。

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責任編輯：羅嘉欣