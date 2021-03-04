【物流革命】前EO棄鐵飯碗冀打造港版拼多多　結合大數據蘊釀物流革命

▲ 「點鮮」創辦人陳嘉棟（曾卓鋒攝）

近年香港公務員職位非常吃香，很多人希望得到「鐵飯碗」，高薪厚職的同時亦有穩定前景。常言城外的人想衝進去，城裏的人卻想逃出來，曾為行政主任（EO）的陳嘉棟當年決定放棄鐵飯碗，重投他一直嚮往的物流業，十多年後更創立公司「點鮮」（Tick Fresh），銳意改革本地物流業，建立一站式新鮮食材平台。隨着科技發展迅速，世界進入講求大數據的年代，陳嘉棟希望將公司打造成「港版拼多多」，吸引更多本地供應商及餐廳參與平台，為本地物流供應鏈帶來新革命。

即看陳嘉棟創業之路，以及新平台如何蘊釀物流革命：

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現年43歲的陳嘉棟，早在大學期間已對物流這門生意很感興趣，「每一樣產品都需要物流」，故認為商機無限。奈何他畢業後卻沒有追尋創業夢，選擇加入公務員團隊，任職行政主任，

嗰時畢業後其實無咩大志，行政主任的薪金好吸引，同埋好穩定，所以都決定加入政府。

他當時主要負責行政文職工作，但日子一長，便看到公務員的另一面--沉悶及墨守成規。他表示，自己不喜歡因循守舊，希望做一番事業，能夠貢獻香港及世界。他亦認為當刻「如果唔做決定，咁就一世，因為一定無誘因離開政府」，因此決定離開舒適圈。

做咗好耐，其實發現公務員唔太適合自己，一方面覺得份工好悶，同一時間覺得好官僚，好多情況可以做得更好，但奈何必需要跟住框架做。

陳嘉棟07年離開政府，並開始為建立物流公司鋪路。由公務員走去另一條跑道，他先後任職本地公司市場策劃工作，薪酬大幅減少；兩年後為求吸收更多物流方面的經驗，決定轉到一間美國醫療公司在香港做開荒牛，建立本地醫療用品銷售及物流網絡，6年後更轉到一間英國公司出任區域總監，以及在一間跨國外國公司擔任亞太區行動總監。他亦有修讀法律及工商管理課程，希望加強理論層面知識。

經過十多年的磨練及積累經驗後，陳嘉棟決定開創公司，在2019年創立「點鮮」（Tick Fresh）。他說眼見內地「拼多多」在中國崛起，利用到社交媒體平台進行團購，成立5年後便於內地電子商貿排行第二，因此他目標要成為港版拼多多，為供應商及餐飲業社群提升成本效益。

陳嘉棟指，公司業務主要利用科技和物流元素，為傳統而分散的新鮮食材供應鏈及菜市場模式轉化，結合數據、採購、下單、物流和電子付款流程帶來協同效應，從中整合供應商及餐飲社群，協助他們進行整合銷售及宣傳。餐廳則可以較低成本購入食材，利用平台功能改善現金流。

對陳嘉棟而言，選擇新鮮食材市場的原因是看到當中商機，

我哋做的是將舊模式進行生意模式創新，現時本地食材市場無誘因向前，只能期望第3者創新先有機會。

改革現有框架或多或少面對市場阻力，陳坦言，由於以往菜市場的供應鏈中有很多中間人賺取差價，而他的平台有機會令中間人利益受損，但他仍相信平台對整個業界可帶來正面影響。

他坦言，有業界代表曾向他表示其平台很複雜，不太可能成功，但他自言不服輸，並相信「有改變就即係有風險」，但亦指他其實相當保守，創業前已經過風險評估及計劃。

放眼將來，陳嘉棟希望「點鮮」能走向東南亞市場，認為東南亞飲食文化對新鮮食材有其需求。目前「點鮮」已獲香港數碼港創意微型基金及天使投資人投資，預計未來將會擴展規模，另一方面亦會吸引更多本地供應商及餐廳參與平台，為本地物流供應鏈帶來新革命。

具醫療知識 曾助企業生產口罩

去年新冠肺炎疫情肆虐初期，口罩需求殷切，市面卻「一罩難求」。曾任職美國醫療公司的陳嘉棟亦有為一間大企業擔任顧問角色，協助他們採購生產口罩的物料及機器成立生產綫，以紓緩當時口罩荒。

陳嘉棟提到，去年初口罩短缺，普通外科口罩更被炒賣。然而，當時有本地一間企業知道他有製造、採購及運送口罩經驗，因此聯絡他為製造口罩一事提供意見，解決口罩短缺情況。

陳表示，早在疫情之先曾有商界朋友希望可以打開香港口罩市場，惟他表示「無得做」，「邊有咁大個市場」，因此勸阻朋友。而今次大企業一方面有自己的地方，亦希望為社區作出更多貢獻，而他亦想為香港社區出力，因此雙方一拍即合，「做得幾多得幾多」。

由採購合規格的熔噴布等物料，到購買機器及設立廠房等過程，陳嘉棟均有參與，團隊更有效率地到各處採購及製造，口罩最終在數月後成功面世，製造的外科口罩及兒童口罩送到非牟利機構，解決基層口罩短缺情況。

陳嘉棟回想整個疫情期間很多口罩公司成立，他從營商之道分析，可能疫情後很多口罩公司或需結業，「其實從製造口罩生意中睇到，好多人見到第一間口罩廠有利可圖，就一窩蜂開同一類型公司，競爭不斷擴大，最終出現產能過盛情況。」

上述例子放諸其他市場亦一樣，他認為若然各間公司專門負責一小部分，及後再合作，所產生的協同效應可大於商家各自為政。因此，他建立物流平台的本意，就是希望供應商及餐廳之間能夠做好本份，透過平台促進協作，繼而生產更大的商機及效益。

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記者：曾卓鋒