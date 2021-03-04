【勇猛爸爸】回家途中遭野豹突襲　最勇猛爸爸赤手空拳打死豹護妻女

▲ 印度一名男子為保護妻女，赤手空拳打死野豹。

目睹親人遇險，一位勇猛爸爸不惜賭上性命營救。印度早前發生一宗驚險意外，一名男子駕駛電單車載妻女回家途中，不幸遭野豹襲擊。為了保護妻女，男子赤手空拳打死野豹，成功令家人脫險。

根據外媒報導，事件發生在上月23日，印度南部一名男子Rajagopal Naik駕駛電單車載着妻子和女兒回家，一隻野豹突然從草叢中跳出，追着電單車，更咬向妻子腿部。男子眼見妻子遇險，用力推開野豹，再赤手空拳反擊。

他抓着野豹的頸，再用膝蓋瘋狂撞擊其頭部，期間野豹嘗試逃離，但Naik再次捉着牠的頸部，最終將牠勒斃。Naik形容過程驚險，

牠咬向妻子的雙腿，害我們被絆倒，我用盡力氣把野豹推向下方，用膝蓋殺死了牠。

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Naik與野豹搏鬥後受傷，從當地民眾拍攝的影片可見，他滿頭鮮血，坐在地上等待救援；野豹的屍體躺在他面前。村民發現事件後紛紛前來協助，Naik一家隨後被送往醫院救治，現無大礙。

當地政府向民眾發出警報，呼籲民眾小心，因為當地不時出現野豹襲擊家禽及人類的事件。

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責任編輯：王明芳