【疫苗接種】72歲長期病長者憂疫苗副作用致失眠　聶德權建議市民有疑問應先求醫【內附私家診所預約須知】

▲ 聶德權指，市民若對自己健康情況有疑問，應該向私家醫生查詢，並建議到私家診所接種疫苗。

一名63歲男子上周五（2月26日）接種國產科興疫苗，及後於2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日死亡。負責統籌計劃的公務員事務局長聶德權表示，明白市民會有擔憂，又承認有傳媒搶先報道，而相關部門已第一時間向市民交代事件。他又說，不排除接種計劃繼續進行時後，會出現個別的嚴重反應或死亡事件，每宗個案都會以同樣的形式處理，開誠布公向市民交代，承諾加強各方溝通和改善通報機制。

現年72歲的趙女士在一個電台節目表示，當局聲稱60歲以上人士接種疫苗很安全，但有些資訊無法幫助她，以自己為例患有糖尿病和高血壓，定期每3個月到政府醫院取藥，「但我都無私家醫生，點搵一個私家醫生諮詢」。她強調，為己為人，每人都應該接種疫苗，已預約今早10時到私家醫生接種疫苗，會攜同過往的藥單前往，但不清楚醫生會否細心向她解釋能否接種，令她一整晚都睡不著。

聶德權表示，疫苗接種中心內的醫護人員主要負責接種疫苗、查詢接種者情況及協助觀察接種後情況，強調有別於私家醫生的診症，市民若對自己健康情況有疑問，應該向私家醫生查詢，並建議到私家診所接種疫苗。

他又指，昨日（3日）共有67名預約到社區疫苗接種中心打針的市民，經醫護評估後，認為不適宜接種，建議他們詢問醫生意見，或者稍後再預約接種。他認為，包括長者在內的接種人士，都很清楚掌握疫苗資訊，他們如有疑問，亦會詢問在場醫護，指現有安排是穩妥。

新冠疫苗接種計劃上月26日開展，聶德權指，截至昨日已有5.18萬名市民已接種第一劑科興疫苗，當中過去2日（3月2、3日）分別有6,800和6,900人透過私家醫生接種，單日接種量比5間社區疫苗接種中心的接種總量多，形容市民反應踴躍。

截至昨日傍晚，有1,350名私家醫生完成手續，登記參與疫苗接種計劃，接種地點分布在1,860間私家診所，其中約1,000名醫生已預訂首批科興疫苗，當中880人已收到貨，涉及超過6萬劑，另外百多名私家醫生亦會在近一、兩日收到疫苗。

衞生署3月1日起向透過「疫苗資助計劃」，參與疫苗接種的私家醫生和診所，發放第一批科興疫苗，預計今日（2日）起可以開始為市民接種。有關已預訂疫苗的私家醫生和診所名單，已上載疫苗接種計劃的專題網頁。市民可以自己選擇參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，直接與私家醫生及診所預約接種，無需透過專為接種中心及公營診所而設的政府網上預約系統預約。

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記者：陳子謙