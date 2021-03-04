【富二代】黃子韜私人飛機奢華內貌曝光　TAO繼承爸爸230億元遺產暴發炫富【多圖】

▲ 黃子韜不時在網上炫富。

韓國男團EXO前成員、內地藝人黃子韜（TAO）有位富豪爸爸黃忠東，不過黃子韜自爸爸於去年10月離世後，他便繼承爸爸的200億人民幣（約230億港元）遺產，過上奢華生活。

TAO在內地人氣高企，而他也經常在更新社交平台時分享生活，但由於生活過份奢華，不時被指炫富。

▲ 黃子韜繼承了爸爸大筆遺產。（Instagram圖片）

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私人飛機內貌曝光

黃子韜近日在網上分享於私人飛機中聚會的照片，也因此令私人飛機的內貌曝光。

火速收拾心情復工，並在社交平台頻頻炫富，狂曬逾百萬的名錶、名袋及名車，還搭乘私人飛機，引起網民抨擊。

TAO的私人飛機寬敞，設計奢華，金光閃閃。飛機內部有多個坐位及大枱，方便好友聚會。另外，飛機內更有大床，可方便團隊工作時休息用。

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不過，當中最令網民驚訝的是飛機內有不少印有TAO外貌的物品，例如印上不同樣貌的TAO枕頭，也在出口位上掛上個人照。

有指，黃子韜的私人飛機一年所需費用達逾1000萬人民幣，單是每月的停機費用可能就要花上30萬元，計上不同的雜項支出，一年用逾1000萬養飛機也是有可能。

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懶理被指炫富

除私人飛機外，TAO也住在奢華的複式豪宅中，內裏有大量私人珍藏，包括名畫、模型、名車、名錶及各項名牌服飾等，全都價值不菲。

不過，TAO的富貴生活也高調得惹來網民反感，而他更不時登上微博熱搜。

但他就懶理指摘，並曾在社交平台反擊網民︰「繼續讓羨慕我的繼續羨慕，嫉妒的繼續嫉妒，讓恨我討厭我的繼續恨我繼續討厭我，這樣我更有動力讓自己過的更好做的更好！我現在也很好，不用多想。」

▲ 黃子韜一家。（網上圖片）

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