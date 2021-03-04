【醜男大翻身】醜男求職從不成功被嘲人生輸家　26歲整容變花美男逆轉命運

▲ 醜男求職從不成功被嘲人生輸家，26歲少年4億盾整容變花美男逆轉命運。

為了變美，不少人都會選擇整容。越南一名26歲男子因其貌不揚求職屢次遭拒，更被僱主嘲笑，為了改變人生，他決定花4億越南盾（約13萬港元）整容，最終不但如願成為美男，更成功找到一份化妝師工作。

根據外國傳媒報道，26歲的杜文奎（Đỗ Quyền）早前於影片平台分享自己整容的經歷。他解釋，自己原來的樣貌並不出眾，亦因為長相導致求職屢敗。在某次的面試中，他更被僱主當眾嘲笑長相。杜文奎不甘被羞辱，於是下定決心花光積蓄整容，藉此改變人生。

杜文奎表示，他先後接受了9次整容手術，包括隆鼻、下巴植入、割雙眼皮、牙齒美白、豐唇等，終於成為一位美男。

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他憶述，當完成手術回到家中，自己的親生父母沒有認出自己，不禁令他感到難過。

我整容後第一次回家，我的父母都沒認出我，雖然早就預料過，但仍忍不住留下眼淚。

不過整容後，杜文奎順利找到工作，目前他是一位化妝師，更兼職做網紅。對於美的定義，他表示沒有標準答案，他認為：

只要你望到鏡子中的自己，會感到開心，那就可以算是美。

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責任編輯：羅嘉欣