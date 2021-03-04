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【東鐵線】控制中心信號系統顯示屏半分鐘無法顯示列車資訊　港鐵稱不涉及列車營運安全

社會 12:18 2021/03/04

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車務控制中心東鐵線信號系統顯示屏，有大約30秒內未能顯示個別路段的車務運作資訊。（資料圖片）

港鐵東鐵線上月轉用新信號系統，有傳媒報道指，東鐵線有車長在駕駛列車期間，接獲通知指「控制中心失去控制」，大約半分鐘後才回復正常。港鐵回覆TOPick查詢表示，周二（2日）下午5時40分，車務控制中心東鐵線信號系統顯示屏，有大約30秒內未能顯示個別路段的車務運作資訊，但信號系統的自動列車操作及自動列車保護系統一直維持正常運作。

港鐵表示，當日東鐵線整體運作正常，列車一直安全地營運，按照既定程序，控制中心人員當時已即時透過通訊系統聯絡相關路段的列車車長，確認行車狀況及提供行車指引。港鐵強調事件並不涉及列車營運安全，亦不影響列車服務，工程團隊已經聯絡系統承辦商調查及跟進事件。

機電署表示，3月2日已收到港鐵匯報。經初步調查後，東鐵綫信號系統的自動列車操作及自動列車保護系統在期間一直維持正常運作，行車安全不受影響，已要求港鐵提交報告，並會嚴肅跟進，以確保鐵路安全。

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記者：陳子謙

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