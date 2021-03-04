【回南天】天氣潮濕毛巾發霉滋生黴菌　兩周不換不洗含菌量驚人

▲ 天氣潮濕毛巾發霉滋生黴菌

踏入三月春季，春雨綿綿加上天陰有霧，天氣開始愈來愈潮濕，家中的物品都容易發霉，而「濕氣重」的浴室更是發霉的重災區！有研究發現，使用2星期的浴巾上驗出12萬個菌落，比馬桶髒12倍，醫生指若觸碰暗瘡等傷口，最嚴重可能導致皮膚發炎。

天文台今日（4日）表示，今日天氣預測多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁偏東風。本港未來兩三日有幾陣雨，星期六（6日）潮濕有霧，濕度介乎80%至95%，受東北季候風影響，下週初至中期天氣稍涼。未來九日天氣預測即睇【下一頁】

2星期不洗毛巾 驗出12萬個菌落

根據台灣《中華電視》報導，不少人以為洗完澡後身體很乾淨，因為毛巾只是擦掉水份，久久才更換一次。平日使用毛巾時，不難都留意到上面有黑色點點，其實這就是長期沒有更換毛巾，而滋生在毛巾上的霉菌孢子，孢子更可存活2個月到2年。

節目將分別使用過1次、1星期及2星期的毛巾，交由暐凱FSI檢驗所檢測，將毛巾裡的微生物培養24小時，驗出當中的生菌數（aerobic plate count）。

結果發現，使用1日的毛巾生菌數只有2個。一星期才換一次毛巾，上面的生菌數總共5600個。但是如果2星期都不換，生菌數就高達12萬個。乾淨的馬桶有1萬個生菌，因此使用2星期的毛巾上的細菌量，足足是馬桶細菌的12倍。

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皮膚科醫生：嚴重或致蜂窩性組織炎

暐凱FSI檢驗所博士何中平表示，12萬菌落中部分或有病原性，有些更是霉菌。台灣皮膚科醫生盧靜怡則提到，如果身上的暗瘡或破皮傷口被這些毛巾摩擦，就會把細菌帶到更深的地方，造成毛囊發炎，再嚴重一點就會導致蜂窩性組織炎。她建議毛巾應使用1至2天就更換洗一次，並一星期用熱水煮沸殺菌一次。

毛巾使用12個月 驗出金黃葡萄球菌

內地亦曾進行類似測試。據《江蘇公共新聞》報道，記者準備了使用0個月、1個月、3個月、6個月、12個月的毛巾，以及一條使用12個月的浴巾，把樣本交給實驗室，主要檢測：總含菌量、大腸杆菌、金黃葡萄球菌及白色念珠菌。

檢測結果顯示，5條使用過的毛巾均檢出大腸杆菌。使用了12個月的毛巾，更檢出金黃葡萄球菌。毛巾使用愈久，含菌量愈多愈骯髒。

疾制中心：應每2、3個月更換一次

南京疾病預防控制中心微生物檢驗科副主任技師雍瑋表示，由於毛巾是個纖維的管狀結構，利於儲納水，這個濕的環境是利於細菌生長的。她建議毛巾應每2、3個月便更換一次，並不要與他人共用。每星期都應徹底清洗毛巾、暴曬，因為太陽的紫外線對殺菌很有效果。如果覺得不夠徹底，也可以將毛巾煮5至10分鐘，便有效殺滅毛巾上的致病菌。

至於日常使用毛巾時，因為水中游離的鈣離子、鎂離子會與肥皂結合，生成鈣鎂皂附在毛巾上，所以時間長了，毛巾也會變硬。但只要用稀釋的醋水浸泡毛巾，或用純鹼煮10分鐘，毛巾就可重新變得柔軟。