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導演周顯揚再做爸爸　杜緻朗誕下8磅B女

娛樂 11:45 2021/03/04

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周顯揚與杜緻朗再當爸媽。

牛年喜訊陸續有來，電影監製、編劇杜緻朗日前開刀誕下第二胎女兒，母女平安，她的導演丈夫周顯揚全程陪伴在側。周導表示女兒重8磅，最緊要健康！

在疫情下懷孕的杜緻朗沒有浪費時間，依然堅持工作，除為《真·三國無雙》完成後期工作外，更完成了新片劇本。向來熱愛工作的她善用疫情期間不能外出的時間，繼續努力創造發揮正能量。

周顯揚與杜緻朗的二女出世。

不過，緻朗辛苦寫完新片劇本、當放下筆同一天，全身爆出濕疹，且經常失眠，該剎那才感受工作壓力非常大，原來一直只是靠意志力撐著，所以身體才作出警號。

幸好，在周導悉心照顧下，緻朗調理好身體，第二胎順利出世，母愛真的好偉大！而周導亦作好心理準備陪緻朗一起坐月照顧左右，並為《真·三國無雙》上映計劃宣傳事宜。

周顯揚夫婦與長女。

榮升第二任爸爸的周導在社交媒體跟大家分享喜悅，並寫道：

從杜緻朗身上看到的是「堅毅」二字。
高齡懷孕，因肚子太大，難以久坐，情願站立著寫作，用吊帶吊著肚子（洪金寶大哥開工用那款💪🏽），再掛於牆上，也要堅持完成新片劇本「編劇」工作；
然後，就是煩到嘔茄折磨程度達十級的「監製」後期工作，24小時 on call Whatsapp Wechat email 無間斷；
最後換來是極嚴重的孕婦濕疹，在完成新劇本第二日爆發，變成一個「病人」，但又不能食藥！！只能塗少許藥膏。陀B最後兩個月不能睡。
BB陪媽媽工作了足足9個月。我實在內疚。
杜緻朗不包裝、不吹噓、不喜歡作多餘表達。最討厭訴苦，所以常投訴我向別人說她辛苦。我說，和朋友訴說一下，才能疏導。
現在只祈求她母女倆健康平安、幸福、早些康復，得到上天的眷顧。
BB 7.7磅 剖腹產，母女平安。
最難得是，分別順產及開刀，兩次我都睇足全程。今次護士話我大膽，夠膽睇晒😂

撰文 : TOPick柴犬出動

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