【廚房裝修攻略】3大開放式廚房裝修設計　慳位實用同時提升空間感

香港地寸金尺土，上左車之後不少人都花心思如何裝修屋企，至於廚房伙食重地，開放式廚房設計令下廚時不會有焗束的感覺，而且可以增加空間感，讓人更享受入廚的樂趣。今次小編與大家分享3款開放式廚房裝修設計，同時介紹如何透過簡單設計，增加廚房可用空間。

慳位之選：一字形開放式廚房 位置並排 騰出更多空間規劃客廳

雖然香港的家居普遍較細，但花點心思也可以造出不同的開放式廚房設計風格。例如一字形廚房，其特色是把雪櫃、鋅盆、煮食爐三大位置並列靠向同一面牆前，成為一條直線，好處是將廚房靠在家居一個方向，有效騰出更多空間作客廳，一般適用於小型家居。設計時可將鋅盆放在煮食爐與雪櫃中間，兩邊可預留空間作處理食材，同時又不會覺得廚房焗束。

實用之選：L形開放式廚房 配合嵌入式爐具 騰出工作檯面更有效率

另一款常見的開放式廚房設計是L 形格局，適合不同大小的家居。這種廚房裝修設計亦方便在直角 L 形的兩面牆採用「黃金三角」規劃，即將儲藏、洗滌及烹調三個位置，形成三角形活動範圍，令整個廚房設計更集中，有效縮短各工作檯之間的來回距離之餘，大家在處理食材及煮食時相對方便，亦令廚具、儲物空間與工作檯的佈局更具彈性。

例如大家在下廚時，通常是從到雪櫃拿取食材開始，之後是清洗工序，然後就是煮食和上菜，而在典型的 L 形廚房中，三大工作位置會以二對一的組合分設於兩面牆前，整個流程會更加方便。此款開放式廚房設計亦可選用嵌入式爐具，例如把焗爐嵌入在廚櫃中，不需獨立放在檯面上，騰空工作檯面，令空間整潔和寬敞，入廚的效率就更加高！

格調之選：半島型開放式廚房 工作檯用作餐桌 實用同時顧及設計美感

如果廚房面積較大一點，可考慮半島式廚房裝修。半島式廚房以兩行式分開工作檯，使入廚三大工作區域（煮食爐、鋅盆及雪櫃）分在對面，方便準備食材和煮食的流程之餘，半島式廚房的工作檯面其實可當作吧檯，加上高腳椅即可成為飯桌， 不需額外添置傳統飯枱，又可以提供充裕的分工合作空間，當然也有更多儲物位置。廚房裝修成為家居設計的一部分，加上吊燈或其他裝飾，令整個廚房更有格調地與客廳融為一體。

廚房設計實用貼士話你知：

1) 善用收納配件增加可用空間

廚房間隔及收納空間的規劃在廚房設計上也扮演著重要的角色，善用廚櫃收納配件可以大大增加可用空間。常見的可於廚櫃內添置層架，集中收納碗碟鍋具，加上每層的高度皆可任意調節，靈活性更高。另外，小編提醒大家需要特別留意五金配件的質量，如層架路軌在拉敞時是否順暢寧靜，有助進一步提升廚櫃的實用性和耐用度。

2) 安裝抽力強勁的抽油煙機

開放式廚房在煮食時可能會產生過多油煙，建議安裝抽力強勁的抽油煙機，有助迅速把油煙吸走，減少氣味四散，保持屋內空氣清新。

3) 選用優質意大利防霉材質門板更耐用

香港天氣潮濕，一般薄身木板有機會受潮及彎曲。想廚櫃更堅實耐用，用家可考慮選用意大利進口的優質門板; 配合七層夾板的櫃身，增強廚櫃的防潮力及承重力，更可根據個人喜好挑選飾面！



4) 開放式廚房亦可明火煮食

開放式廚房不一定是配合電磁爐，只要裝修前了解相關條例和大廈公契，開放式廚房設計同樣可以使用明火來煮食。不少近期新落成的樓盤都採用嵌入式明火煮食爐，想在開放式廚房煮出具有鑊氣的菜式絕對無難度！

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（特約）

圖片來源: 煤氣公司Mia Cucina