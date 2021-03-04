【廚具推介】德國寶3D旋轉光速氣炸鍋　9公升特大容量+360°無死角加熱

▲ 德國寶3D旋轉光速氣炸鍋CKF-215(圖片由德國寶提供)

近年氣炸鍋大行其道，幾乎家家戶戶都有一部「看門口」。德國寶推出的3D旋轉光速氣炸鍋擁有獨貼心特設計，無論產品設計、外觀和容量等，都可令烹調出的食物更健康。

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採用上揭式大容量設計

煮食內鍋達9公升。而獨特的上揭式設計，能拉遠發熱線與食物的距離，故能有效避免食物燒焦，大幅減低產生致癌物的機會。

配備透明玻璃鍋蓋

特別採用透明玻璃鍋蓋設計配備特強耐溫及抗溫差透明玻璃鍋蓋，能清楚監察烹調過程及變化，輕鬆掌握生熟程度及金黃程度。

獨有旋轉氣炸功能

特設3D旋轉技術及旋轉軸心，旋轉氣炸，360°無死角加熱，讓食材全方位均勻受熱，更不用人手打開機蓋將食物翻邊。

配備遠紅外線鹵素管

特別採用先進空氣循環光波技術，熱力直接滲透食物內部，輕鬆做到外脆內嫩的效果。

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記者：張懿慧