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【親子好去處】Donut Village推媽媽會享多重禮遇　免費送入場券+招牌冬甩奶昔【內附連結】

休閒消費 12:20 2021/03/04

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熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

Donut Village全場劃分為食、玩、買區域，佔地逾20,000平方呎。（Donut Village提供）

佔地逾20,000平方呎，全港首個集親子餐廳、探索玩樂及家庭購物空間於一身的Donut Village，現推出全新的Donut Mom's Club會籍，特備多項迎新禮品及入會尊享禮遇，更為會員度身訂做了一系列工作坊。為慶祝Donut Mom's Club成立，現Donut Village會送出免費入場券，名額100個，任何人士都可以參加。

Donut Village現送出免費入場券，包括1位兒童及1位成人的入場名額，可享用玩樂設施2小時及換領2杯招牌冬甩奶昔。（Donut Village提供）

Donut Village全場劃分為食、玩、買區域，務求為家長打造一個無憂又方便的一站式購物玩樂新體驗。爸爸媽媽可以在Donut Cafe邊食邊唞；小朋友則可暢玩Donut Cafe的遊樂設施。此外，家長亦可和小朋友享用由專人設計教材和課程的DMIND專區；媽媽又可在Donut Store盡情購物一番，各自各盡情享受專屬的me time時光。另外，一家大小亦可一同參與Donut Kitchen的親子活動，共享天倫之樂。

    點擊圖片放大
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Donut Village更推出全新的Donut Mom's Club會籍，成功入會後 (會籍至31/12/2021，費用︰$680），可獲連串禮遇，包括︰

1.BRUNO單片三文治機（價值$538）

2.Donut Cafe $500 禮券

3.免費參加每周為會員度身訂做的周六工作坊/講座，主題環繞扮靚、健康、兒童治療、媽媽攝影班等

4.Donut Kitchen烹飪班

5.Donut Village D.Pick Store年度9折優惠

6.熱賣產品優先預訂

7.Baby Kingdom Mall一站式網購平台95折優惠

為慶祝Donut Mom's Club成立，現Donut Village會送出免費入場券。只要進入連結填妥報名表格，即有機會免費獲贈1位兒童及1位成人入場名額（價值$300），可享用玩樂設施2小時及換領2杯招牌冬甩奶昔（價值$138）（只適用於荃灣Donut Cafe）。開放報名登記日期為3月8丶15丶22及29日，每個星期一早上10:00開始，每周25個名額，每位參加者於活動期間只限登記一次，先到先得，送完即止！

地址: 荃灣青山公路荃灣段398號D・PARK愉景新城L1 Donut Village

記者︰Maria

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