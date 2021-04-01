【校長專欄】年輕人砍樹故事鼓勵學生不斷裝備自己　伍少梅中學校長：持續學習便會成功

▲ 年輕人砍樹故事鼓勵學生不斷裝備自己，伍少梅中學校長：「持續學習便會成功。」

大家好，繼續跟你分享第二個故事。同樣是一位年輕人他很有衝勁，很有夢想，而且是一個實幹型的人。

他很有目標，他很想做一份工作要做到最好。他剛畢業後看到一則廣告，一個森林裏正在招聘伐木工人。他覺得很有趣，想試一試，他便應徵。老闆見他年輕力壯便說：「好吧！你這麼有決心，那我就請你吧！」

年輕人在上班的第一天問老闆的一個問題，「老闆！究竟你的工人最厲害的一天能伐多少棵樹？」老闆回答說 18 棵樹。年輕人又說：「老闆 我一定能打破這個紀錄，你給一天的時間我。」老闆回應好啊。

▲ 伍少梅中學校長李建文。（黃建輝攝）

用盡所有體力 第一天砍17棵樹

年輕人拿起斧頭去到森林裏，不斷地砍，非常努力，用盡了所有體力。第一天17 棵樹，年輕人不服氣，但同時他也覺得很有希望，「只差一點，我明天一定可以打破紀錄。」如是者，過了一晚。

第二天，他又再去到森林做第二天的工作，很努力 ，他比第一天更加努力，結果下來 14 棵樹。他有點沮喪，他跟自己說：

我沒有可能辦不到的，我身邊的人都沒有我這麼年輕力壯。我又這麼有決心，目標又清晰，我沒有可能辦不到，我要比頭兩天更加努力。

如是者，第三天 12棵樹。第四天，只剩下10棵樹。年輕人覺得很失望，他怎麼想也想不明白為什麼：「我又不是不努力，我又不是不認真，我又不是不肯付出。為什麼會事與願違，做不到我目標之餘，反而越做越差。」

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為爭取時間砍樹 沒有磨斧頭

他去問老闆 ，老闆拍拍他肩膀，微笑著跟他說：「年輕人，你在過去的4天有沒有花些時間在砍樹之餘，磨一下你的斧頭？」年輕人停一停便想，「我哪有時間磨斧頭？我過去的4天為了想打破紀錄，我不斷地工作，不斷地砍，我沒有浪費時間磨斧頭。老闆跟他說，

年輕人，如果你想做好一件事，有清晰的目標是好的，有堅強的決心是重要的，但是你不能忘記，要有合宜的工具和合宜的方法，你應該要抽些時間裝備自己的斧頭。你才有機會在將自己的目標達成之餘，得心應手。

尋找自己的優勢

年輕人終於明白到，原來單是有目標和肯付出是不夠，還要不斷使自己的優勢持續，一個年輕人去旅行的故事告訴我們，清晰的目標並不足夠，我們還要向前行 用行動實踐。第二個故事告訴我們，我們有了決心且付諸行動，原來更重要的是 我們要有一個好的心態，就是我們需要知道要不斷的裝備自己，有目標、有決心、有行動及有方法。持之以恆，定有機會成功。望每一位學生都能夠本著一個不斷學習的心態，朝著自己的夢想進發。

影片及文章獲「進念教育家」授權轉載

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責任編輯：梁節儀