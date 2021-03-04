【恐怖僱主】菲律賓駐巴西前大使虐打女傭　遭總統怒炒失長俸︰這是對她的懲罰

▲ 菲律賓駐巴西前大使毛羅虐打51歲女傭，遭解僱及失去長俸。

外傭離鄉背井到異地打工，僱主更應善待她們。可是去年菲律賓駐巴西前大使毛羅（Marichu Mauro）虐打5旬女傭，包括掌摑、拉扯頭髮及耳朵，其惡行全被閉路電視畫面記錄下來。近日菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發聲指，已解僱毛羅作為懲罰，而她亦失去長俸。

被解僱後失長俸禁出任公職

據CNN菲律賓報道，毛羅於2018年到巴西任職菲律賓駐巴西大使，她同時是菲律賓在哥倫比亞、圭亞那、蘇利南和委內瑞拉的代表。菲律賓總統杜特爾特於本周一（1日）透過預先錄影的片段向公眾宣布，就駐巴西前大使虐待一名家庭傭工一事，他已簽署確認文件，決定將毛羅解僱。

杜特爾特指出，除了解僱毛羅外，也沒收其退休金，她將永久喪失擔任公職的資格，以及禁止參加公務員考試。杜特爾特表示這是對她的懲罰︰

她承諾遵守規則，違反了就要承擔風險和受罰。

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女傭慘被掌摑扯耳仔粗暴對待

事發於去年，當時毛羅居於巴西大使館後的官邸，據知官邸一名職員看到毛羅疑虐打女傭的閉路電視畫面，於是與另一名職員開始查看其他畫面，結果發現51歲女傭長期遭到毛羅虐打。

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從多段閉路電視畫面可見，去年3月12日毛羅看來與女傭發生爭執，她出手掌摑女傭，拉扯對方頭髮，後來她因有人進入官邸，為免被發現惡行才停手。而去年8月19日，女傭似乎在修理官邸的門，當她蹲下工作時，毛羅卻拉扯她的耳朵。

另一段閉路電視畫面發生在去年10月15日，毛羅再對女傭動手，嘗試扯掉女傭的口罩。粗略估計女傭至少在7個月期間，多次遭毛羅虐打，她曾掩著受傷位置，亦疑似難過落淚及拭淚。毛羅去年10月被召回菲律賓接受調查，而女傭也回菲律賓協助調查。

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責任編輯：王明芳