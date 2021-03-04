【水管污垢】兩大屋苑水管生銹堵塞重災區　專家揭28年不洗污垢如潺狀結石

▲ 專家揭水管28年不洗污垢如潺狀結石。

近日，屯門8座大廈鹹水管塞滿海蝦事件引起熱議，其實除了鹹水管塞滿海蝦，食水管的衛生問題亦值得關注。TOPick曾跟隨清洗水管公司「水管熊」師傅上門，直擊清洗水管過程。專家表示私樓水管「九曲十三彎」，更容易堆積細菌及污垢，所以水管污染情況較嚴重，更點名2個大型屋苑是重災區。

屯門街坊投訴鹹水入水慢 揭8座大廈鹹水管塞滿海蝦：【詳情】

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直擊清洗水管過程

據記者現場所見，師傅使用可食用檸檬酸及儀器清潔水管後，水管內的銹垢和細菌會脫離內壁。此時如在水龍頭放水，便可見水管內污垢全被沖出。

▲ 水管清洗後，沖出不少含有鐵銹味的污垢。（資料圖片）

排出的水分別呈淺綠色及淺啡色。「水管熊」負責人黃先生表示，水管內隱藏的藻菌經過檸檬酸中和後，會變成綠色隨水沖出，如當中的綠色愈深色，意味着水管內藻菌愈多。

▲ 排出的水分別呈淺綠色及淺啡色。（資料圖片）

呈淺啡色的水則表示水管內含有鐵銹及重金屬，同樣顏色愈深，鐵銹及重金屬的含量就愈高。

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2個大型屋苑情況嚴峻

黃先生表示，本港有2個大型屋苑水管衛生問題較嚴重，分別是黃埔花園及杏花村，因兩者的落成年份均已接近30年，所以30年來積藏在水管內的污垢可想而知。

黃先生分享處理黃埔花園的個案指，清洗前已嗅到戶主的自來水散發異味。完成一系列清洗水管的步驟後，經戶主水龍頭排出的廢水呈現嚴重的黑色及深啡色，且傳出陣陣的坑渠惡臭，沖出的雜質更仿如泥沙般。

▲ 水管內布滿結石狀的污垢。（受訪者提供）

特地拆開水管檢查後發現，水管中幾乎已被大部份如結石般的潺狀污垢所堵塞，最終他們連續數星期為該戶主的水管清洗3至4次，因為水管內的污垢實在太誇張，僅清洗一次是完全無法把水管內近30年的如結石般的污垢完全沖出來。

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為什麼私樓水管比公屋污濁？

黃先生指，公屋連接水錶至入屋的家居水喉一般較私樓短，到公屋清洗水管時，他們從水錶注入清水後，該批清水抵達戶主家中水龍頭出水只需大約30秒，但私樓的情況普遍需要兩分鐘，當中除了意味着私樓的水管比公屋長外，亦反映出私樓的水管相比公屋更加「九曲十三彎」，在長度較長及彎位較多的情況下，私樓水管自然比公屋水管更容易累積細菌及污垢。

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責任編輯：楊宛茜