【回南天】潮濕天氣易起黴菌可致鼻敏感口臭　低成本一招清潔發霉牆身1分鐘還原家居

▲ 回南天易起黴菌可致鼻敏感口臭，低成本一招清潔發霉牆身1分鐘還原家居。

回南天令人苦惱！天文台預測本周六潮濕有霧，濕度介乎80%至95%。潮濕天氣下，家中最易起黴菌，除影響家居環境衞生外，還可引致呼吸道疾病。有網民分享簡單一招清潔發霉牆身，1分鐘令家居光潔如新。

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬曾分享病例，指一名受鼻敏感困擾多年的7歲女童，因病而經常張口呼吸，導致口臭問題，加上眼睛經常痕癢，揉眼令雙眼紅腫，飽受同學欺凌。

吳昭寬為女童進行過敏測試，發現她是黴菌類超標，懷疑是因家居環境所致。為了找出女童的致敏原，家人於是聘請裝修工人拆掉廁所牆身檢查，發現牆壁有一大片發霉，並滲出帶惡臭的黑色水。因樓上地板老舊裂開，每當如廁沖水後，糞水就會向下滲，導致大量黴菌滋生。

鼻敏感舒緩方法

鼻敏感即是「過敏性鼻炎」，是指眼、鼻、咽、喉等對一些物質（過敏原）引起敏感反應，主要分為兩類，包括季節性，例如花粉引起的過敏；亦有終年性，即灰塵、黴菌、毛髮等引起的過敏。

同場加映：中醫推介湯水茶療改善鼻敏感

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低成本1分鐘清潔發霉牆身

本港有網民曾在Facebook群組「家居裝修分享谷」分享清潔發霉牆身的方法。他表示因家中廚房抽氣不佳，導致煮飯時的濕氣停留在天花板上，由天花板、客廳甚至走廊的牆身均嚴重發霉。

而他就大方分享一招，只需一分鐘就令牆身慢慢變回潔白，點擊睇成果：

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方法如下：

以1:99的稀釋漂白水直接噴灑牆身，讓漂白水直接滲入牆身。

噴灑稀釋漂白水後不要使用毛巾抹擦，靜待2至3分鐘再噴灑幾次。

噴灑漂白水前在地下或家具上鋪上垃圾袋。

他表示漂白水一定需要稀釋，否則漂白水在屋內的氣味或停留在屋中2至3天，噴灑漂白水前必須保持屋內空氣流通，小朋友盡量不要留在家中，免得健康受影響。

過敏性鼻炎多屬短暫，一般不須特別治理亦會自動減退。若有需要或徵狀嚴重時，可請教醫生和按其指示正確使用藥物，包括：內服抗敏感藥物（會令人昏睡，宜在睡前服用，避免上課前服食）、滴鼻藥水、類固醇鼻噴霧劑。若眼部痕癢，可用冷水毛巾敷眼，或按醫生指示滴用眼藥水。

同場加映：【活得健康啲】漂白水1:99不是用瓶蓋量度 善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

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責任編輯：羅嘉欣