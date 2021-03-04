【噪音滋擾】馬仔鄰居被質疑患精神病　馬浚偉：如果是精神病患反而會原諒

▲ 惡鄰居故態復萌被質疑患精神病，馬浚偉：「如果是精神病患反而會原諒！」

受到樓上惡鄰居「劉太」噪音滋擾的馬浚偉（馬仔），早前在個人Facebook公開受滋擾一事，並設「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」專頁為眾苦主發聲。

本來，馬浚偉面對鄰居的噪音問題稍有好轉，可是近日「劉太」故態復萌，於是馬仔忍無可忍，決定再度公開「劉太」的照片。

馬浚偉在今日（3月4日）凌晨於其開設的「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」Facebook專頁發文，並配上對他造成噪音滋擾的「劉太」的大頭照片，寫道：

就是這位劉太（Ivy Kwan)， 這照片是2020年3月她跑到我家門前騷擾和搗亂（已報警備案）時錄下來的，她還故意除掉口罩（當時疫情已很嚴重）......即使早前已公開她在過去一年不停製造噪音的事件，而的確有兩三天是回復寧靜，但日前她又故態復萌，即使在發Post的此刻，我於剛剛3月3號晚上11點後我已先後打給管理處投訴，但她依然不停製造類似將保齡球揼落地的聲響......到此時此刻，3月4號的凌晨12:30分.......又傳來一聲巨響！ 對於這樣惡意製造噪音和完全沒有公德心的人，進一步公開你的惡行和你到我家惡意滋擾我的圖片，是給你一個最後警告，也是機會！請你好自為知！

東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴 馬仔：唔信有錢人大晒

▲ 馬仔再次公開「劉太」容貌。（Facebook圖片）

鄰居欠公德心

接著，馬仔把帖文轉發到他的個人專頁。

他再寫道：「劉太太，你就是以為有錢大晒，人人都要買你怕，此時此刻你仍然刻意製造噪音，導致住在你樓下的本人被你嘈醒，不能入睡。我告訴你，我就是不怕你這種人，我偏要將你的惡行公告天下！放心，我絕不會詛咒你，我反而會祝福你，希望你早日找回做人最基本的公德心和良知！」

噪音滋擾｜公開被滋擾後惡鄰居即收斂 馬浚偉成立專頁為同路人解困

▲ 馬仔開設專頁為同樣飽受噪音滋擾的網民解困。（Facebook圖片）

噪音滋擾︱馬浚偉鄰居故態復萌再製噪音 馬仔無奈：我應該怎樣做好

不少網民見到馬仔形容劉太的惡行，留言反問對方會否是精神病患，才因此做出這些滋擾行為。

馬仔即為精神病人護航：「各位，我絕對相信他不是，他不是精神病患朋友！希望大家不要胡亂將一些人品德行差的人就和精神病人連線，這樣對精神病人和康復者很不公平，希望你們明白，多謝！p.s.若果他真是精神病患者，我反而會原諒他」

其實馬浚偉於上月中在其Facebook開Live時，已講過去一年被樓上鄰居「劉太」噪音及上門滋擾的故事，事後引起廣大迴響，除得到各大傳媒報道外，同時吸引到不少同樣備受噪音滋擾的網民到來留言訴苦。

馬仔隨即分享他早前開設的Facebook專頁「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」，並表示希望透過專頁為飽受住所噪音折磨的朋友發發聲、舒舒屈氣，同時亦會聯絡各方人士幫忙解決眾人的家居住所噪音問題。

▲ （Facebook圖片）

事件公開後，馬仔在社交平台開透露樓上鄰居的噪音情況有所改善，更表示得到前所未有的寧靜，不過相隔不久，鄰居的擾民行為又再出現，令馬仔忍無可忍再度出文披露對方惡行。

同場加映：徐榮訪問