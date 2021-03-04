【疫情開P】譚詠麟曾志偉出席富婆生日派對　阿倫high爆張智霖+黃宗澤高歌

▲ 譚詠麟現身某富婆的生日派對。

疫情下歌手們未能舉行演唱會，不過歌癮依然在，近日有位富婆舉行生日派對，邀請了一班重量級歌手來賀壽，當中包括有譚詠麟、張智霖、黃宗澤及近日榮升為TVB高層的曾志偉。眾人於派對上唱歌盡興，十足舉行一場私人迷你Concert，當中譚校長就真情緒高漲。

於私人會所開生日派對的富婆於小紅書分享數段短片，場地十分闊落，從片段所見現場設有LiveBand，更有私人泳池及落地玻璃，甚有氣派，雖然眾人很盡興，惟一眾歌手及賓客均未有戴上口罩。

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▲ 阿倫全程high爆。

校長扭晒腰高歌

當中富婆為每位歌手拍片，從片段所見，譚詠麟最情緒高漲，除了為壽星大唱生日歌，又插著褲袋扭著腰唱《講不出再見》，十分風騷，之後他更主動拿起富婆的電話，自拍大頭送上生日祝福，另外見他面紅紅，應該飲了不少酒。

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另外張智霖唱了張國榮的經典情歌《今生今世》，而曾志偉即在旁打拍子，顯得十分陶醉，而富婆即不停讚張智霖好靚仔，表現冧爆。

至於不時網民吹捧應該再戰歌壇的黃宗澤即唱了一曲《風繼續吹》，惟富婆似乎不太喜歡其唱功，更留言：「因為喜歡其前任，我勉強看他一眼，他的粉絲不要怪我，唱功不行」，似乎澤仔要練下唱功。

跟志偉獻計

譚詠麟與曾志偉一向老友鬼鬼，近來多留港的譚校長，時常行山鍛練身體，早前相約志偉跑步，譚校長更在微博貼出與曾志偉的合照。

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校長並祝福對方：「初七好日梗係要捉呢個無線高層出去吸收下日月精華啦！祝佢事事精益求精，樣樣盡善盡美！」

校長後又向傳媒表示，二人跑步時確有提起公事，他提議再搞與《歡樂今宵》相似的節目。

同場加映：黎彼得專訪