  • 19°C
香港時間 : 2021305日 (週五) 04:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情開P】譚詠麟曾志偉出席富婆生日派對　阿倫high爆張智霖+黃宗澤高歌

娛樂 13:10 2021/03/04

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

譚詠麟現身某富婆的生日派對。

疫情下歌手們未能舉行演唱會，不過歌癮依然在，近日有位富婆舉行生日派對，邀請了一班重量級歌手來賀壽，當中包括有譚詠麟、張智霖、黃宗澤及近日榮升為TVB高層的曾志偉。眾人於派對上唱歌盡興，十足舉行一場私人迷你Concert，當中譚校長就真情緒高漲。

於私人會所開生日派對的富婆於小紅書分享數段短片，場地十分闊落，從片段所見現場設有LiveBand，更有私人泳池及落地玻璃，甚有氣派，雖然眾人很盡興，惟一眾歌手及賓客均未有戴上口罩。

【防疫不足】譚詠麟勤運動行山鍛鍊體魄　跟好友除罩合照被批欠公德心

阿倫全程high爆。

校長扭晒腰高歌

當中富婆為每位歌手拍片，從片段所見，譚詠麟最情緒高漲，除了為壽星大唱生日歌，又插著褲袋扭著腰唱《講不出再見》，十分風騷，之後他更主動拿起富婆的電話，自拍大頭送上生日祝福，另外見他面紅紅，應該飲了不少酒。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【樂壇校長】譚詠麟為內地網紅求婚獻唱　網民諷自降身價：毀了幾代人情懷

另外張智霖唱了張國榮的經典情歌《今生今世》，而曾志偉即在旁打拍子，顯得十分陶醉，而富婆即不停讚張智霖好靚仔，表現冧爆。

至於不時網民吹捧應該再戰歌壇的黃宗澤即唱了一曲《風繼續吹》，惟富婆似乎不太喜歡其唱功，更留言：「因為喜歡其前任，我勉強看他一眼，他的粉絲不要怪我，唱功不行」，似乎澤仔要練下唱功。

跟志偉獻計

譚詠麟與曾志偉一向老友鬼鬼，近來多留港的譚校長，時常行山鍛練身體，早前相約志偉跑步，譚校長更在微博貼出與曾志偉的合照。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

校長並祝福對方：「初七好日梗係要捉呢個無線高層出去吸收下日月精華啦！祝佢事事精益求精，樣樣盡善盡美！」

校長後又向傳媒表示，二人跑步時確有提起公事，他提議再搞與《歡樂今宵》相似的節目。

同場加映：黎彼得專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

明星豪宅︱林夏薇喜在山頂豪宅打咭 　家中擺超巨型桃花引胡定欣關注【多圖】
14:20 2021/02/17
明星豪宅︱林夏薇喜在山頂豪宅打咭 　家中擺超巨型桃花引胡定欣關注【多圖】
【明星豪宅】Ball后薛芷倫赤柱億元豪宅宴客　與麥大力私人K房唱歌
12:55 2021/03/02
【明星豪宅】Ball后薛芷倫赤柱億元豪宅宴客　與麥大力私人K房唱歌
獎門人回巢｜與三大唱片公司和好力壓星夢幫　譚詠麟提議曾志偉再搞《歡樂今宵》
10:28 2021/02/23
獎門人回巢｜與三大唱片公司和好力壓星夢幫　譚詠麟提議曾志偉再搞《歡樂今宵》
譚詠麟 曾志偉 娛樂人物職業 黃宗澤 張智霖 歌手 豪宅 疫情 小紅書 演唱會

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶