【星二代】鄭嘉穎2歲兒子普通話數1至10　陳凱琳安排讀英普名牌Playgroup準備升N班

▲ 陳凱琳安排Rafael 讀英普名牌Playgroup，囝囝現年2歲準備升N班！

51歲鄭嘉穎與29歲港姐冠軍老婆陳凱琳（Grace）兩年抱兩，先後誕下兒子鄭承悅（Rafael）及鄭承亮（Yannick），而大仔Rafel 剛剛2歲生日。雖然夫婦都忙於工作，但作為父母當然非常著緊兒子的學業。陳凱琳在社交平台分享Rafael上課的照片，更透露兒子快將升讀N班，感慨時間過得很快。

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陳凱琳在社交平台貼出Rafael生日會的照片，感慨時間過得很快：

話咁快就兩歲啦！ 話咁快就要上N班，爹哋媽咪就唔陪得你返學 好唔捨得你長大得咁快，不過就就算兩歲，12歲，定22歲都好，你永遠都係我哋嘅小寶貝。 多謝大家嘅禮物同祝福！

Rafael的語文能力不俗，早前鄭嘉穎曾分享Rafael用普通話數1至10的短片，雖然BB話未講得清楚，但囝囝的可愛樣已經攞晒分！鄭嘉穎更笑言兒子的普通話比爸爸還要好！

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讀多多國際幼稚園Playgroup

事實上鄭嘉穎和Grace十分重視兒子的語文發展，雖未夠歲數讀N班，但Grace已安排大仔Rafael入讀多多國際幼兒園暨幼稚園（Tutor Time International Nursery & Kindergarten）旗下的Playgroup，招收2歲或以下小孩，上課時需要一名家人陪同，每班約可容納最多8名學生。

以往Grace亦曾在社交平台分享Rafael在playgroup上堂的相片，Rafael身穿黃色的校服，面帶笑容地坐在玩具車上。Grace形容自己既激動又開心，也有少少擔心，為兒子學習到新事物開心，同時非常期待兒子的成長，但又會感覺時間過得太快。

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多多國際幼兒園暨幼稚園（Tutor Time）早於1988年在美國佛羅里達州成立，在2001年來港開辦首間學校，至今已經擁有5間分校，並由美國引進教學概念Learn from the Start™課程。其中位於北角寶馬山的分校，校舍佔地19,000呎，分為上下兩層，上層是以森林未主題的室內遊樂場，非常寬敞，學生可以自由地玩喜歡的設施。

多多以英語及普通話雙語教學，課程著重啟發小朋友的創作力、解難能力、社交能力及培養批判性思考；學校亦設有「Learn from the Start」主題式課程及STEAM（科學、技術、工程、數學與藝術）的跨學科學習方式，學生可透過提問及實驗刺激思維。

幼稚園除了招收2至6歲的幼兒園及幼稚園學生外，並設有Playgroup，主要招收2歲或以下小孩，孩子上課時需要一名家人陪同，每班大約可容納最多8名孩童。

根據教育局資料，多多國際幼稚園北角分校的每期學費為10,830元不等，分11期繳交。至於Playgroup的收費，則由3,000元至8,500元不等，視乎每月上課次數而定。

據悉，多多Playgroup生直升N班的機會高達70-80%，而且獲取錄的Playgroup學生毋須進行N班面試。未知陳凱琳提及Rafael升讀N班，是否多多國際幼稚園北角分校。

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責任編輯：王明芳