【超級港孩】港媽過分溺愛4宗罪煉成巨嬰　小二女兒未戒尿片坐BB車代步

▲ 一名港媽非常溺愛女兒，仍為讀小二的女兒穿尿片、出外坐BB車等。

父母過分溺愛孩子，恐怕毀掉孩子一生！一名昔日保母在網上投稿稱，自己曾為一個家庭幫忙照顧孩子，但港媽非常溺愛女兒，讓讀小二的她仍穿尿片、出街坐BB車、要餵食軟餐等4宗罪，令昔日保母不禁慨嘆：「愛佢其實害佢。」

facebook專頁「生仔要考牌系列」日前刊登該名昔日保母的投稿，自言曾幫忙照顧一名小二女童，見到港媽對她的溺愛令人驚訝，例如在女兒睡覺前替她穿上尿片，以防「瀨尿」，令女兒依賴尿片，早上不肯起床去廁所及刷牙，「反正有片咪痾落片」。直到中午，港媽才叫她除片。

女兒不願咬食要媽媽餵

港媽又指女兒不喜歡咬食物，故每天為女兒煮軟餐，瓜及肉絲都會煮到勁腍，或者毋須咬食的蒸水蛋，但昔日保母指女兒仍會嫌肉絲硬，「我試過係好淋（腍），原來佢話佢只食少量肉碎，從來都唔使咬。」

女兒不單止咬都懶，還依賴媽媽餵。港媽指女兒食飯一定要看電視，要人餵才肯食，「結果係餵都要追住佢跑嚟餵，仲要含飯。」保母無奈道。

女兒的腳骨力亦好「矜貴」，外出時仍需BB車代步，到達公園或學校才落地，去街市就一定不落地。港媽解釋︰

BB車係為佢隨時眼瞓時用。

昔日保母嘆︰愛佢變成害佢

孩子扭買東西亦少不免，港媽對女兒是有求必應，當女兒遭到拒絕時就會「瞓地、喊、尖叫」扭買，令保母被迫就範購買，港媽還要求保母不要與女兒計較，當送禮物給小朋友。

你咪送畀佢囉，又唔係貴，我個女咁得意，你唔係同佢計嘛。

保母有感要花錢「送禮」兼受氣，很快就辭職。保母感慨港媽照顧孩子的方式，「以為愛佢、錫佢，其實真係害佢。」

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責任編輯︰王明芳