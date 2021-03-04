【小儀與13型男】鄧健泓自爆與石詠莉按摩撻著　自認大男人：Head住對方

▲ 鄧健泓任《小儀與13型男》嘉賓。

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，最新一集（3月6日）邀請鄧健泓任嘉賓。期間，雖然小儀表示不覺得對方「大男人」，笑言眼中金剛才是，但鄧健泓卻自認非常「大男人」：「對住另一半的時候，相信自己是Head住對方，會為捍衛自己一些堅持、原則及底線，發揮最大男人的氣慨。」

鄧健泓在節目中不時提及太太石詠莉，更自爆初相識第一晚，對方已為他按摩：「她是美容師，相識第一晚同我手部按摩，適逢夜晚又浪漫，感覺好舒服，一舒服就舒服了8年。」並還大讚太太性格溫馴：「我有好多朋友都話，她（石詠莉）好似過往（歷任）女朋友的優點集於一身。」

拒讓太太打扮性感

問鄧健泓會否介意身邊另一半打扮性感？他毫不猶豫表示：「非常介意。試過有個節目想她（太太）着性感晚裝，但之前已講好了我們不做這些事、衫要全睇過才着，豈知他們那邊沒讓我們睇，到現場給她幾件Deep V晚裝，於是我話Sorry，我們不會着，之後同導演溝通後，大家都明白，最終不用穿性感衫。」

此外，鄧健泓自言「大男人」性格，令他在每次家庭聚會主要負責「食飯埋單」角色，不過有次家姐「埋單」，竟令他感動到喊。

鄧健泓不禁雙眼通紅稱：「以往家庭聚會是我付款，這個是習慣來，不過有次同大家姐食飯，她去埋單話：『不用了，讓我來，你都付了好多年！』我呆了，不懂反應，然後自己入了入廁所喊，其實我都好想有人錫。」