【英文文法】初小英文必學時態（Tenses） 掌握簡單現在式（Simple Present Tense）3種用法
Simple Present Tense （簡單現在式） 是初小英文科的學習重點，測驗考試中必定會出現相關題目，但很多學生都覺得很複雜，在測考中往往憑感覺答題，以致成績欠佳。其實，只要了解簡單現在式的三種用法，便能輕鬆掌握！
1. 表達真理
真理即一些永恒不變的定律，例句如下：
July has 31 days.
七月有三十一日。
A day has 24 hours.
一天有二十四小時。
2. 表達嗜好、習慣
簡單現在式亦可用於表示嗜好、習慣等恒常發生的事情，例如：
I play basketball every day.
我每天也打籃球。
My elder sister likes reading.
我的姊姊喜歡看書。
3. 表達安排
無論現在或未來的安排，都可以用簡單現在式來表示，例如：
The audition begins at 7 p.m.
試鏡在晚上七時開始。
The meeting starts at noon.
會議在正午十二時展開。
第三人稱單數後的動詞要加s
運用簡單現在式時必需注意，若句子的主詞（subject）是第三人稱單數，即he, she 和it，之後的動詞（verb） 便要加s，例子如下：
He enjoys the meal.
他很享受這頓飯。
Mum speaks French very well.
媽媽能說流利法語。
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