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【英文文法】初小英文必學時態（Tenses） 掌握簡單現在式（Simple Present Tense）3種用法

英文科 15:25 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

掌握簡單現在式（Simple Present Tense）3種用法。

Simple Present Tense （簡單現在式） 是初小英文科的學習重點，測驗考試中必定會出現相關題目，但很多學生都覺得很複雜，在測考中往往憑感覺答題，以致成績欠佳。其實，只要了解簡單現在式的三種用法，便能輕鬆掌握！ 

1. 表達真理

真理即一些永恒不變的定律，例句如下：

July has 31 days. 

七月有三十一日。

A day has 24 hours. 

一天有二十四小時。

2. 表達嗜好、習慣

簡單現在式亦可用於表示嗜好、習慣等恒常發生的事情，例如：

I play basketball every day. 

我每天也打籃球。

My elder sister likes reading. 

我的姊姊喜歡看書。

3. 表達安排

無論現在或未來的安排，都可以用簡單現在式來表示，例如：

The audition begins at 7 p.m. 

試鏡在晚上七時開始。

The meeting starts at noon. 

會議在正午十二時展開。

第三人稱單數後的動詞要加s

運用簡單現在式時必需注意，若句子的主詞（subject）是第三人稱單數，即he, she 和it，之後的動詞（verb） 便要加s，例子如下： 

He enjoys the meal.

他很享受這頓飯。

Mum speaks French very well.

媽媽能說流利法語。

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