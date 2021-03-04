【絕情港媽】孝順仔為病母籌醫療費欠債10多萬　媽媽康復擁2層樓忘恩拒幫忙

▲ 一名網民為病母籌醫療費欠債10多萬，大呻媽媽康復擁2層樓拒幫忙還錢。

患難見真情，日久見人心！一名30歲港男的媽媽多年前患病生瘤急籌醫療費，他不惜借錢，至今負債累累的他向康復兼擁兩層樓的媽媽求助，卻換來媽媽的絕情拒幫忙。港男大呻若非當年人工盡給屋企及借錢，「唔會30歲仲焦頭爛額」！他希望網民可介紹工作，助他渡難關自己解決負債。

５年前被裁員 母患病急需錢

該名網民於1日（星期一）在「香港討論區」，以「負債十幾萬，借錢俾家用，自此就唯有返散工，返唔到正職」為標題發帖文，詳細剖白個人的淒慘經歷。5年前，他被公司裁員，那時媽媽肝出問題，有很多粒腫瘤。樓主是家中兄長，當時妹妹不到10歲，為了籌媽媽的醫療費，他跟銀行借10萬元，每個月還$3000多。他壓力大︰

本來開頭半年都頂得順，但既要俾家用，每月1萬，又冇積蓄，仲要俾住院費，每個月嘅還款期成為我嘅壓力。頭髮越甩越多。

此5年來，港男表示自己返過的工種過百種。期間又借貨多了10萬，每個月還$5000。即每個月固定要還款$8000。

媽媽擁2層樓沒幫兒子還債

後來媽媽康復了，現時十分健康。樓主有感媽咪知道他的狀況，加上其實擁有兩層樓，可是沒有說要幫忙，大嘆「十幾萬，玩足我五六年」，他更想不通︰

好多時候自己諗唔明，人哋借錢玩樂，或者賭博呀等等，但我借錢俾屋企，到頭來還唔起，屋企人唔會幫我，心都寒埋……

媽媽的兩層物業，一層是買斷了的公屋，媽媽跟細妹一齊住。另一層是在內地高級別墅，亦已供斷，給外婆及舅父住，他表示︰

大陸一層高級別墅，前幾年評估過三百萬（元），家陣地鐵通埋唔會低太多，而香港公屋因為繼父係公務員，住開公屋之後買斷。

中三學歷靠打散工感吃力

媽媽年尾提及賣樓分錢，可是有感藉口多多，「借頭借路」說回不到大陸要隔離。他很心淡，而去年樓主頂不順媽媽如此對待他搬走了，租金$5000加上定期還款債務$8000，只有中三學歷靠打散工感到很吃力。

他逐指發帖的目的，是希望有人提供一些工作予他，他任勞任怨，表示「清潔、通宵嗰啲我都ok，自己有做開滅蟲工作」。

網民同情樓主

有網民質疑樓主的經歷是虛構，他自嘲自己「真係咁傻」， 自18歲以來，工作月入1萬就俾6000家用，有1萬多就俾1萬家用。重申不是每個月大部分人工上繳屋企，迫不得已才借錢予媽咪做手術。現時媽媽冷待他的恩親，有感「懷疑我唔係親生」及「點解咁對我」。

不少網民很同情樓主，給予不同的意見或批評，亦有人叫他不要太重親情︰

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責任編輯：王明芳