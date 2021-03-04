【兩鬢斑白】44歲舒淇自信分享白髮照　中醫解構白髮位置反映身體狀況

▲ 44歲舒淇自信分享白髮照

現年44歲的舒淇近年淡出影視圈，與老公馮德倫生活隨意隨心。近日她為好友林熙蕾的女兒慶祝生日，一張合照成為網民討論熱話，皆因相片中的舒淇頭頂漸現白髮。不過近日舒淇回應網民，對分享自己白髮表示毫不介意，直言要各位粉絲「漸漸的看我老去」，做最真實的自己。

事實上舒淇近年多次分享自己的白髮照，可見她前額、頭頂也長出不少白頭髮，更形容是「智慧爆棚的年代」、「智慧飛躍的年代」。其實舒淇覺得變老沒大不了，毫不介意公開白髮相片，亦沒有故意P圖，直言「黑就是黑，白就是白，勉強不來」。網民封為「沒有偶像包袱的女明星第一人」，而舒淇則笑言「讓你們漸漸的看我老去」。

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最早25歲長白髮 男女白髮生長位置不同

台灣電視節目《健康2.0》早前講解白頭髮生長的原因，細胞分子生物學專家黃琇琴指，白頭髮其實是老化的象徵。少年白髮約25歲開始，而一般人約40歲開始長出白頭髮。受荷爾蒙影響，男女出現白髮的位置及順序也不同：

男性：兩鬢、頭頂、後腦、鬍鬚、身體其他部位

女性：頭頂髮線兩邊

專家黃琇琴解釋，長白頭髮與頭皮毛囊老化有關，當毛囊的黑色素細胞關閉其功能或消失，頭髮就會變白。若屬於初老，黑色素細胞仍在，提供適當的營養，可令它再分泌黑色素，長出黑髮，故要趁早讓身體恢復。

白髮生長位置反映身體狀況

台灣中醫師吳明珠在節目上表示，白頭髮長在不同位置，反映不同的身體狀況。

兩鬢：可能是肝膽氣血不足、壓力過大、多夢、眼睛酸澀

頭頂、後腦：陽氣腎氣不足

前額：可能是脾胃失調；吃錯東西或不吃東西，三餐不正常飲食也會導致氣血不足，脾胃失調。

白頭髮拔一條長三條？

台灣皮膚科醫生蔡逸姍在節目上表示，頭皮細胞老化、吸煙、壓力、皮膚基因、缺乏營養、錯誤清潔這6個因素也會導致白頭髮出現。

白頭髮拔一條會長出三條？蔡逸姍醫生解釋，因為同一個毛囊有機會多於一條頭髮，當毛囊老化時，長出來的都是白頭髮。拔去較長的一條白髮後，可能有兩條較短的會長出來，故會發現同一位置再次長出白頭髮。但她不建議拔白頭髮，因有機會傷害毛囊，旁邊的頭髮也可能被拉扯而提早老化。若看不順眼，建議剪掉。

營養師推介4類健髮潤髮食物

1.含鐵質蛋白質食物

坊間很多人以為黑芝麻、黑豆等黑色食物對頭髮有益，但實際上黑芝麻、黑豆的確並不會直接令白髮變黑。尚營坊註冊營養師周詠苑指出，黑芝麻、黑豆含豐富鐵質，鐵質有助促進血液循環及新陳代謝，讓氧氣及營養運送到頭皮各個細胞，維持頭髮健康。

要預防脫髮，維持頭髮的新陳代謝，飲食上首要攝取足夠優質蛋白質及鐵質，如新鮮肉類、雞蛋、海鮮，切忌經常進食加工肉類如火腿、香腸、午餐肉等；亦不宜過分節食，若大量減少進食蛋白質食物，亦容易出現脫髮問題。

對素食者而言，食物選擇宜多元化，多配搭不同的五穀類、蔬果、豆類及種籽類食物，以達致均衡營養。

2.足夠油份或脂肪

要保持頭髮的光澤亮麗，適量的油份或脂肪也十分重要，不宜經常只以水煮、灼、蒸的方式煮食，以免缺乏脂肪吸收。若攝取不足油份，也會令頭髮變得乾燥易折斷，每餐宜加入約兩茶匙油煮食，或以一至兩湯匙果仁及種籽，如杏仁、腰果、南瓜籽、葵花籽等作為小吃。

3. 橙黃色蔬菜

另外，紅蘿蔔、南瓜、黃芯番薯、木瓜等橙黃色蔬菜，含豐富胡蘿蔔素，在體內轉化為維他命A，可平衡頭皮油脂分泌，滋潤頭髮。

4. 抗氧化營養

日常的污染物、化學物，甚至太陽光的紫外線會產生自由基，破壞頭髮細胞健康。所以，除了選擇適合自己的護髮用品，也應注意飲食上宜進食不同顏色的蔬菜水果，烹調上多用上薑、蒜頭、蔥、天然香草等，有助攝取多元化的抗氧化營養素。

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責任編輯：羅嘉欣