【女人經痛】長敷暖水袋紓緩經痛燙至肚皮變色　婦產科醫生建議4個減經痛方法

▲ 忻財敏醫生指出，減輕經痛的方法有很多，女士們不必強忍。

提起經痛，女生已眉頭皺，那種痛楚如潮似浪一下一下襲來，令人坐不安、睡不寧。

更要命的是，有些女士們不是偶爾經痛，而是年復年月復月均要面對嚴重經痛，那種「典床典蓆」錐心之痛，難免憂心忡忡。原來經痛分不同類型及狀況，對治方法亦多得很，姊妹們根本毋須啞忍。

婦產科專科醫生忻財敏指出，經痛可分為兩種：原發性經痛（Primary Dysmenorrhea）和續發性經痛 （Secondary Dysmenorrhea），前者是一開初來經，已出現經痛；後者是來經頭幾年無痛，其後慢慢出現經痛，出現時間由十幾歲甚至四十幾歲的年齡群也有。

▲ 來經前感到心理上特別忟憎、心情差；生理上出暗瘡、胸痛、水腫、尿頻、腰痠背痛，這都是經前綜合症的徵狀。（iStock）

他說兩種經痛的分別，在於出現時間的先後，而且原發性經痛並無原因，只是來潮時，子宮收縮得太厲害所致，部分女士隨年紀增長及結婚生育後，原發性經痛會有改善。續發性經痛的出現可與疾病有關，如子宮內膜移位、腺肌症、 盆腔炎、肌瘤、戴上避孕子宮環等，所以需正視經痛背後的疾病原因。上述原因可引起嚴重後果，如子宮內膜異位，可導致「朱古力瘤」、盆腔炎及腺肌症可致不育及長期下腹痛。

忻醫生表示，女士們月經期間會有少少經痛屬平常，輕微的不需處理，休息一下便可以。嚴重經痛則約兩成，必須處理。

逾50歲經痛大不乏人

一般人誤以為，年輕女子才會有經痛，其實四、五十歲未到更年期有經痛也為數不少，忻醫生說：「原發性經痛嚴重性較低，也會隨年紀增長及生育後情況紓緩，所以予人感覺，年輕女子多經痛。而有繼發性經痛的多不是後生一輩，年逾三十歲、長期經痛女士也大不乏人。」

提起經痛，女士們大多詞窮：幾痛、極痛，究竟經痛有無區分程度，忻醫生解答：「沒有一個分法釐定經痛的程度，但有時要患者形容經痛程度，會用生仔十級痛來比喻，如極痛是10，形容目前的痛是多少。」

另外，醫生也會從經痛對女士日常生活的影響作判斷，如有女士經痛時劇痛到無法工作要請假，甚至要到急症室打針止痛。有女士長期以暖水袋敷肚紓緩痛感，熱水袋燙至肚皮皮膚都變了色；或者服用止痛藥，結果是愈食愈強效的種類、愈食愈多數量。有以上情況的，都可列入為嚴重經痛，事實上痛至需要求醫的，經痛多數已是嚴重一群。

▲ 忻財敏醫生指對治經痛宜先求醫找出原因，如嚴重內膜異位或朱古力瘤，或需進行微創或傳統手術治療，方令經痛得到紓緩。（經濟日報資料庫）

經痛的位置主要是下腹痛，他解釋月經來潮時經血會產生攝護腺素，攝護腺素會使人感到痛楚，殃及的包括腹膜及子宮收縮，連帶臀部、大腿上方及下背都或會不適。

經前綜合症影響全身

要注意的是，忻醫生說不少女士會混淆經痛與經前痛、經前綜合症。「經痛是指經期來時的幾日痛楚，經前痛則是在來經前一至兩星期，在排卵期後至經期來的一段時間，排卵後卵巢會產生黃體素，或會令女士有不同程度不適。至於經前綜合症更嚴重些，疲累、沒精打采、忟憎、心情差、出暗瘡、胸痛、肚痛肚瀉、水腫、尿頻、腰痠背痛甚至體重增加，同樣地，出現的痛楚連帶臀部、上大腿及下背一併牽連。」

他提醒，留心經痛時可有奇怪的痛楚，如經痛痛至肛門也痛，有機會是內膜移位，牽連了直腸所致；或者經痛至腳軟腳痺，可能是內膜移位影響了神經綫，惟這些情況屬少數。

原發性經痛一般無嚴重後果，繼發性經痛多與病症有關，所以長期經痛女士需作檢查，如臨床婦科檢查（檢測陰道與子宮頸）、超音波、電腦掃描甚至磁力共振檢測了解子宮有否內膜異位、盆腔炎、輸卵管積液及腫起、腺肌症與子宮肌瘤等。「因經痛有可能是上述疾病的徵狀，有些人患上這些疾病長期累月日復日痛楚，只是來經那段時間痛楚更強烈。」

對付經痛方法：

1.止痛藥

要對付經痛，需視乎痛楚肇因，如一切檢測結果正常，只屬原發性經痛或屬輕微的繼發性經痛，忻醫生說或會採治標方法如處方止痛藥，若無效或需用非類固醇抗炎消炎藥物。

「類似止痛藥物十分有效，但建議在少許經痛時已服用，勿待大痛時使用。很多女士以為經歷經痛是必須的，死忍盡量不食藥，或誤以為一痛即食藥，會令經痛更劇烈及頻繁，這都是誤解，事實上也不必強忍，經痛確會為當事人帶來困擾，影響生活質素。」

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2.避孕藥也可止痛

另外，避孕藥都是有效止經痛藥物。部分內膜異位及腺肌症病人，或建議使用黃體素，可減低復發機會，惟要留意黃體素有機會導致經期紊亂，出現時來時停情況。另一止經痛方法尚有使用有藥性的子宮環，除有避孕作用，也有減經痛及減少經血量多之效，使用期長達5年。

3.經痛少飲凍飲

很多女士覺得喝凍飲特別易經痛，忻財敏醫生表示醫學上雖暫無研究證實，但確實有不少女士有此反映，可能是凍飲易刺激腸道，而腸道屬於盆腔器官之一，腸道不適連帶引起經痛或有關係。女士們也可留意飲食中哪些食物易引起經痛，便盡量在經期間減少食用。

4.適量運動改善情緒

日常防經痛埋身，他說保持健康生活習慣、作息有時、心情開朗，對任何痛症都有幫助。特別是經前綜合症，來經前做適量運動，產生令人心情愉快的多巴胺，可稍紓緩經前綜合症的情緒低落。「痛楚這感覺，心情好時痛感會稍減；情緒愈不開心，感受到的痛楚會大些。」

記者：周美好