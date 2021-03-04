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【減肥陷阱】錯選奶粉減磅變增磅？　營養師：1杯營養奶熱量=3杯脫脂奶

保健美顏 16:58 2021/03/04

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分分鐘減肥變增磅，營養師教你如何選。

Helen早前向我提及她姐姐患上高血壓的情況，我提議她每天飲用一至兩杯低脂或脫脂牛奶；鈣質有助放鬆肌肉及血管，是有效降血壓的營養素之一。

「我姐近來跟隨朋友購買這款奶粉，是否可取代牛奶？」Helen隨即遞上手機給我看，原來是市面上一款常見的營養奶粉。

「我沒記錯的話，你說過姐姐屬超重的嗎？」

「對！她大概有150磅。」

營養奶每杯熱量高達250卡路里

「這款是營養奶粉，建議體重過輕、有增磅需要、患有長期病患、食慾或咀嚼能力欠佳、飲食攝取不足的人士飲用；若你姐姐每天飲用兩杯的話，恐怕體重上升，肥胖可令血壓問題加劇呢！」

Helen一副愕然地問道：「你意思這是增肥奶粉？」

「以一杯250毫升分量計算，低脂奶約含120卡路里，脫脂奶含80卡路里，這杯營養奶的熱量則多達250卡路里；每日飲用兩杯的話，即等同喝掉4杯低脂奶或6杯脫脂奶！以脂肪量比較的話，營養奶更與全脂牛奶相若。」

Helen瞪大眼睛說：「但我姐說是她朋友介紹的，說有助穩定血糖，對心臟健康有益，適合他們這些三高人士飲用。」

營養師周詠苑指出，用營養奶粉沖泡的營養奶，每杯熱量高達250卡路里，等同2杯低脂奶或3杯脫脂奶。（iStock圖片）

事實上，營養奶粉與一般牛奶的成份不同，乃來自人工合成的碳水化合物、蛋白質、脂肪，並加入多種維他命及礦物質，以達致整體的均衡營養。它的脂肪成分不屬動物脂肪，一般多用大豆油、芥花籽油等不飽和脂肪酸為主的植物油，所以不含膽固醇，加上添加的奧米加3脂肪酸、抗氧化營養素等，可說對心臟健康有益。至於牛奶方面，全脂鮮奶的確含動物脂肪及膽固醇，只要選擇低脂或脫脂牛奶，就可減少動物脂肪吸收。

一般牛奶鈣質比營養奶高

另外，說營養奶適合需控制血糖人士，是因為它升糖指數低，事實上它同時含有蛋白質、脂肪成分，相對會延長食物逗留在腸胃的時間，減慢血糖上升速度，而且纖維成分亦會減慢血糖上升；不過相對牛奶而言，牛奶本身亦屬低升糖食物，乳醣屬天然糖分，並不含添加糖，絕對適合高血糖人士。

Helen聽罷我的解說，歎氣道：「一早就叫她喝低脂牛奶，她就是只聽朋友的說話，不理會我這個妹妹。」

我說：「還有一點，一般牛奶的鈣質比營養奶要高，一杯高鈣牛奶含300至400毫克鈣質，一杯營養奶則含約175毫克鈣質，而且更含額外添加鈉質，一杯約有245毫克鈉質，比一般牛奶的130毫克為高，攝取太多鈉質會令血壓上升。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）

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