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【鳳梨熱潮】鳳梨菠蘿大不同　靚鳳梨+食用忌宜：3類人不宜生吃

保健美顏 16:09 2021/03/04

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專家教揀靚鳳梨及食用忌宜

近日全城掀起搶購台灣鳳梨熱潮，很多人以為鳳梨與菠蘿只是叫法不同，事實上卻是兩個不同的品種，外觀也不同。另有鳳梨達人指出，現在並非當造季節。到底如何選購靚鳳梨、食用時有甚麼要留意、有何營養價值？

鳳梨VS菠蘿

作家李韡玲曾指出分辨兩者的最快方法，以及食用前的貼士：

  • 鳳梨：葉子邊緣平滑。食用前不用浸鹽水。
  • 菠蘿：葉子邊緣有勾刺。去皮後，須放進鹽水裡浸泡一會，清除澀味，帶出鮮甜味。

揀靚鳳梨秘訣

鳳梨原產地為南美洲。台灣鳳梨分為三大類：本地種、外來種、雜交改良種，每個品種均有其編號，在市場上也有別名可作辨認。根據行政院農業委員會（農委會）的網頁，透過觀察果皮顏色，可分辨鳳梨成熟程度：

  • 果皮成熟時，由鳳梨頭漸漸轉色：由綠變橙黃
  • 不同季節，其成熟及最佳品質時的轉色程度不一樣。
  • 通常成熟時， 春天果皮約1/2變黃、夏天果皮約1/3變黃，但多雨、氣溫高，有時果肉已經變色，但果皮還是青綠的。

兩種不同的成熟程度（台灣行政院農業委員會）

8個品種產期不同，採購月份也不同： 

  • 釋迦鳳梨 （台農4號）：4月
  • 蘋果鳳梨（台農6號）：4月至5⽉ 
  • 香⽔鳳梨（台農11號）：5月至6⽉
  • 冬蜜鳳梨（台農13號）：8⽉⾄翌年2⽉
  • 甜蜜蜜鳳梨（台農16號）：3月至10⽉
  • ⾦鑽鳳梨（台農17號）：2月至5月、11⽉
  • ⾦桂花鳳梨（台農18號）：4月⾄7⽉
  • 開英種（老品種）：5月⾄8⽉

點擊圖片即看如何從外觀及聲音揀靚鳳梨：

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鳳梨營養價值

據衛生福利部食品藥物管理署的資料，鳳梨含有豐富營養，包括糖類、碳水化合物、有機酸、氨基酸、蛋白質、脂肪及維他命A、B、C；核黃素、胡蘿蔔素、膳食纖維；無機成分如：鐵、鎂、鉀、鈉、鈣、磷等。 營養成分（每100克計算）如下：

  • 熱量：57kcal
  • 水分:83.8g
  • 維他命C：29mg
  • 維他命A：約50IU
  • 膳食纖維：1.4g
  • 碳水化合物：15.1g
  • 磷：10mg
  • 鎂：14mg
  • 鈣：9mg
  • 鉀：122mg

鳳梨作用及進食宜忌

作用：鳳梨含有⼀種天然消化成分，稱鳳梨酵素，類似木瓜酵素的作用，能分解蛋白質，幫助消化、促進食慾。 

食用宜忌：鳳梨如木瓜一樣，最適宜飯後食用。有胃寒、寒咳、虛咳者，不宜生食或生飲鳳梨汁，可於煎煮後食用。

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責任編輯：黃泳欣

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