【抗癌鬥士】患子宮癌再確診患乳癌　金燕玲哽咽坦言：真的很驚【有片】

▲ 金燕玲兩年內不幸兩度患癌。

現年66歲的金燕玲曾拍過熱播處境劇集《同事三分親》及《畢打自己人》等，在電影界更曾4度奪香港電影金像獎最佳女配角。但近年金燕玲已甚少亮相於幕前，到近日開設個人YouTube頻道，講述兩年來兩度患癌的經歷。

金燕玲在2019年新年時，不幸確診患上子宮癌，須接受手術及6次化療。可是天意弄人，事隔剛兩年，金燕玲在今年新年再度患癌，確診患乳癌第一期B。勇敢的她在個人網上頻道剖白兩度患癌的心境，以及治療過程。

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▲ 金燕玲拍片提起新年患乳癌。（截圖）

患一期乳癌 極速治療

金燕玲在片中提起今次發現患癌的經歷並非由身體檢查所得悉，而是新年前做運動拉筋時，摸到左胸有粒不明物體故求醫。但由於正值新年，她苦等至年初五才確診癌症，是乳癌一期B。

金燕玲憶述醫生當時指她的情況樂觀，因為腫瘤不大，但要在開刀時邊切邊化驗才可檢驗擴散程度。而且由於癌症屬早期故不需切除胸部，但就要接受電療。

幸好，她的情況樂觀，兩粒淋巴亦未受癌細胞感染，故在住院兩天後便可出院，金燕玲更即時外出，令身邊朋友都大感驚訝。

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▲ 金燕玲於2019年曾患子宮癌。（網上圖片）

感嘆不幸中的大幸

當金燕玲講到患癌情況時哽咽指：「心情是很驚，我不是難受，但經歷真的很驚，因為胸對女人來說是幾重要。」

其實她已非首次患癌，在2019年確診患上子宮癌一期，須接受手術及6次化療。她想起兩次經歷豁達稱：「其實我是一個好幸運的人，兩次癌症我也是不幸中的大幸。」

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另外，她又呼籲大家如果發現身體有不妥，就要立即找醫生。而且她也表示生病時最不想擔心醫藥費及住院問題，也不想成為家人的負擔，故很建議大家買保險。

金燕玲的影出播出後，大批網民留言鼓勵：「聴完好感動！生病當然不是好事，好事係你正面面對，亦帶出正面訊息，希望你早日康復！」、「你好勇敢，可以同他人分享自己治療癌症的經過，多謝你，我哋一定會支持你架」等，有不少人表示支持。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問