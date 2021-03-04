【減糖妙招】糖尿病人要控糖又想吃甜食過口癮？ 　營養師：嚴控分量花生醬煉奶也可嘗【內附詳情】

Helen去年曾跟我進行減重，最近她再聯絡我，原來她姐姐患上糖尿病及高血壓，但仍沒注意飲食。

「新年期間，見她不論椰汁年糕、朱古力、角仔、煎堆等，也統統放入口中。」她向我呻︰「我說帶她見營養師，她又不情願，勸她戒口又嫌我嘮叨，簡直束手無策！」

我嘗試了解情況，問︰「她擔心戒口就是只能吃淡而無味的食物，感覺失去人生樂趣？」

Helen傳來愁眉苦臉的表情符號並寫道︰「也許吧！她平日早餐會買甜味麵包，如提子條、丹麥酥、排包或蛋糕等，我當然反對她吃這些甜食！」

我提議她姐姐嘗試在家預備果占多士，除果占外，亦可選擇塗上其他醬料如花生醬、黑芝麻醬，甚至煉奶也可。

▲ 營養師周詠苑指出，外購的甜味麵包、蛋糕，一件隨時已有3至4茶匙糖份，甚至更高，脂肪量也不低；若在家自行塗上適當分量的果占或煉奶，會更低糖及低脂。（iStock圖片）

Helen驚訝地問︰「煉奶也可？那果占及花生醬，你建議選擇哪款牌子？」

我笑說︰「其實重點不在於哪款牌子，而是每次所使用的分量。」

我再解釋︰「外面所買的甜味麵包、蛋糕，一件隨時已有3至4茶匙糖份，甚至更高，脂肪量也不低；相反，若自行塗上1至2茶匙果占或花生醬於多士上，脂肪及糖份都大大降低。」

Helen問︰「我見市面上有些聲稱無添加糖的果占及花生醬。」

我說︰「從營養角度看，無添加糖的選擇當然較佳，但實際上還是要適量控制進食的分量；別以為這些牌子是健康選擇，就可以大量進食。」

「就如低鈉豉油，經常有人會覺得它味道較淡，反而用上的分量比平日還要多，所以即使選擇低鈉豉油，也應用上與平日相若的分量，才達到『減鹽』的效果。」

▲ 營養師周詠苑提醒，即使選擇低鈉豉油，也應用上與平日相若的分量，才達到「減鹽」的效果。（iStock圖片）

「那麼代糖呢？糖尿病患者是否應選擇使用代糖？」Helen再問。

「應視乎用途，以及需使用的糖份有多少；例如一般醃肉炒菜，用上約半茶匙至1茶匙糖的話，可不必刻意使用代糖；若是煮糖水等需使用較多糖份的話，則建議可以煮食用代糖，代替冰糖或片糖。」

糖、鹽、豉油也並非要完全避免，亦並非一定要選用代糖、低鈉豉油等，最重要還是懂得注意分量的控制。

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）