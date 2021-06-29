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【英文時態】初小英文必學時態（Tenses） 掌握現在進行式（Present Continuous Tense）三種用法

英文科 12:03 2021/06/29

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現在進行式（Present Continuous Tense）是初小的學習重點，句子結構由「Be+ing」組成，主要有三種用法。

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    +3

1. 表示正在進行的事情

第一項用途是表示這一刻正在發生的事情、進行的動作，例子如下：

I am writing a letter to my friend.

我正在給我的朋友寫信。

Are you doing your homework?

你在做功課嗎？ 

2. 表示即將發生的事情

很多學生都以爲，現在進行式只能表示現正發生的事情，但其實不然，也可以用來表示在不久將來發生的事情，例如：

The bus is leaving in 10 minutes. 

再過10分鐘，巴士便要離開了。

Are you going to have lunch with me tomorrow？ 

你明天會和我一起吃飯嗎？

3. 表示持續發生的事情

現在進行式亦可用於表示持續的趨勢、動作、事情，例句如下：

More are choosing to spend their holidays abroad.    

越來越多人選擇到外地度假。

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