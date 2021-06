【英文時態】初小英文必學時態（Tenses） 掌握現在進行式（Present Continuous Tense）三種用法

現在進行式(Present Continuous Tense)是初小的學習重點,句子結構由「Be+ing」組成,主要有三種用法。

1. 表示正在進行的事情

第一項用途是表示這一刻正在發生的事情、進行的動作,例子如下:

I am writing a letter to my friend. 我正在給我的朋友寫信。 Are you doing your homework? 你在做功課嗎?

2. 表示即將發生的事情

很多學生都以爲,現在進行式只能表示現正發生的事情,但其實不然,也可以用來表示在不久將來發生的事情,例如:

The bus is leaving in 10 minutes. 再過10分鐘,巴士便要離開了。 Are you going to have lunch with me tomorrow? 你明天會和我一起吃飯嗎?

3. 表示持續發生的事情

現在進行式亦可用於表示持續的趨勢、動作、事情,例句如下:

More are choosing to spend their holidays abroad. 越來越多人選擇到外地度假。

