【救救動物】直擊越南養蛇場殘忍剝取蛇皮　橡筋封嘴巴肛門充氣致死如同酷刑

▲ 直擊越南養蛇場殘忍剝取蛇皮，橡筋封嘴巴肛門充氣致死如同酷刑。

動物皮毛製品製作過程殘忍，近年引起不少爭議，不少消費者都紛紛拒絕購買。亞洲善待動物組織（PETA Asia）近日披露了越南一個蟒蛇養殖場剝取蛇皮的實況，蟒蛇被電擊，並遭工人用橡筋封住嘴巴和肛門，然後向體内灌入氣體，這些蟒蛇被剝皮的過程中，更有可能是意識清醒的。

亞洲善待動物組織日前公開了一段影片，調查員潛入越南一個蟒蛇養殖場，直擊剝取蛇皮的殘忍實況。從影片可見，工人用橡筋封住蟒蛇的嘴巴和肛門，然後在牠們身上割開一處小洞，透過空氣壓縮機（風泵）將氣體注入蛇的體內，緩慢地殺死牠們。

影片拍到一名工人踩在蟒蛇身上，反覆蹂躪，試圖讓更多空氣注入蟒蛇體內。這種如同酷刑的手法，不會立即致命，體型較大的蛇可能在幾個小時，甚至幾星期才會死去。

從工人口中得知，這些蟒蛇曾遭人用汽車電池擊昏，故牠們被剝取蛇皮、取出內臟時，很有可能仍活著，能夠感到痛楚。

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另外，蟒蛇被關在狹窄骯髒的鐵龍內，沒有任何的水和食物，無法伸展，也不能調節體溫。調查員發現很多蛇身上感染上了螨蟲，但當問及會否為蟒蛇提供治療時，工人竟回答：

為什麼要為蛇治病？我們最後都會把他們殺掉剝皮啊。

而工人在剝皮時沒有穿戴任何防護工具，他們甚至赤腳踩在滿佈鮮血的地上，雙手亦直接觸碰蛇皮和血水。而剝皮過程中產生的血水、污物更被排入池塘，恐怕會有傳播病毒的風險。

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亞洲善待動物組織高級副總裁Jason Baker表示：

在養殖場裡的蟒蛇，不僅被關在污穢的鐵絲籠，而且被人當作氣球一樣充氣甚至在清醒的情況下被剝皮。

組織呼籲，消費者拒絕購買任何珍異皮革產品，不要支持影片中的種種虐待動物行為。

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責任編輯：羅嘉欣