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【科興疫苗】80歲巴西球王比利接種科興疫苗　籲民眾保持自律多留家中

社會 13:57 2021/03/04

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80歲巴西球王比利接種科興疫苗。（比利fb圖片）

年屆80歲的球王比利於巴西時間3月2日在家接種新冠疫苗，並在fb分享一張舉起拇指的照片，並寫道「這是難忘的一天」，呼籲民眾打疫苗。比利沒透露接種哪一款疫苗，但有內地傳媒稱是中國科興疫苗。

比利接種疫苗後上載了照片到社交網站，圖中看到比利戴住口罩，捲起右邊衣袖，當時醫護人員正為他打針，他亦同時舉起左手拇指讚好。比利在帖文呼籲大家不要鬆懈，繼續抗疫，又說：

今日是難忘的一天，我接種疫苗！疫情還未完結，我們仍要保持自律，保護生命，直至很多人已接種疫苗。請大家勤洗手，盡可能留在家中。如果你要外出，請記得戴口罩，保持社交距離。如果我們可以為他人着想，互相幫助，疫情總會過去的。

據內地媒體《人民日報》報道，比利在家鄉接種由中國科興研製的新冠疫苗，他注射第一劑疫苗的當天，也是其所在城市為80至84歲長者接種疫苗的第一天。由於比利行動不便，疫苗注射是醫療人員前往他位於聖保羅州海濱城市瓜魯雅的家中完成的。

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記者：陳子謙

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