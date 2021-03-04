【虐殺女童】5歲女童疑被生父繼母謀殺續審　祖母指曾目擊生父以比尾指更幼竹枝打女童手板

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，今（4日）於高等法院續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，今（4日）於高等法院續審。女童的祖母今出庭作供時哽咽地描述，女童性格十分開朗，是個有主見的小孩子，亦很喜歡接觸他人，可說是「得人鍾意」，而且相當服從父親，「因為爸爸好錫佢。」祖母作供指，曾目擊女童被生父以一條比尾指更幼的竹枝打幾下手板。

女童Z及其8歲兄長X的祖母今作供時，提及兩兄妹的個性，指X的個性向來沉默，不算頑皮，只是比較懶惰。

至於Z，祖母則哽咽表示Z的性格十分開朗，是個有主見的小孩子，亦很喜歡接觸他人，可說是「得人鍾意」。祖母又指Z會完全服從她，對於父親，Z亦相當服從，「因為爸爸好錫佢」。至於繼母，Z亦不會反駁她。

祖母又供稱，兩兄妹的生母M遷出寓所後，亦有探望兩兄妹，而繼母帶同與前夫所生的7歲女兒Y遷入時，3個小孩子基本上相處和睦，而一家人的相處亦與一般家庭無異，祖母與繼母間中亦會聊天和逛街，她亦曾見過兩兄妹被罰企和罰抄。

後來父親與繼母表示要帶同3名小孩子遷出，祖母直言她當時感到很憤怒，因為父親並沒有向她交待遷出的原因，遷出後又不再接她電話，「佢好突然話我聽幾時搬，無商量餘地。」祖母甚至將whatsapp等通訊軟件都刪除。

控方引述雙方同意案情指，祖母於2017年11月因擔心兩兄妹，因此前往X的學校查詢，並最終報警，當時父親終回覆祖母電話，並承諾之後會接電話。祖母確認上述事件，並指事後可透過電話聯絡父親，父親亦曾指出Z過得不錯，而X則仍跟繼母磨合中。

父親一方盤問祖母時問及，祖母曾向警方指，在繼母遷入寓所後，父親的脾氣變得較急，祖母在庭上補充指，她不確定是否因繼母的關係，但父親的性格的確「壞咗、心急咗。」祖母在盤問中又指，父親與繼母對小孩子很嚴厲，但她只親眼見過父親打兩兄妹的手板和腳板，並沒有見過繼母體罰兩兄妹。

辯方指出，父親與繼母遷出的原因，是不滿祖母過於縱容小孩子。祖母表示不知道，並否認曾經替X做功課，因為她根本不太懂繁體字。祖母於盤問下又指，父親遷出時她十分憤怒，故晦氣地向他表示不再來往，坐在犯人欄內的父親聞言亦不禁低頭拭淚。

辯方續指，報警事件發生後，祖母亦曾與父親見面，祖母表示她不太記得當日的對話內容，「我見返佢，心情都好壓抑，一直望住佢，因為我好錫呢個仔。」

繼外婆一方盤問祖母時，你問及她曾目睹父親打小孩子的手板和腳板，但她亦沒有阻止父親，是因為覺得可以接受，祖母承認，並指只是打數下。

辯方續指，祖母曾於證人口供中提及，父親曾以藤條打小孩子，祖母於庭上解釋指，那不算是藤條，只是一條比尾指更幼的竹枝，而且只是用來打幾下手板，相信父母不會太用力打小孩子，因此她認為可接受。祖母又指她沒有跟父親協定是否阻止他體罰小孩子，但她認為父母教導小孩子時，只要不太過份，她不應干涉。

祖母作供完畢後，一度表示有話要向法官說，最終在法官阻止下，僅說了一句「個仔係孝順仔。」案件下午續審。

涉案父親（29歲）及繼母（30歲）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝