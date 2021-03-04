【新冠肺炎】嶺大研智能紫外線消毒機械人   全自動清毒課室僅需10分鐘

▲ 嶺南大學研發出「智能紫外光消毒機械人」，可為大型室內場所提供自動全方位快速消毒。（曾耀輝攝）

新型冠狀病毒疫情令市民更注重環境衞生。嶺南大學研發出「智能紫外光消毒機械人」，可為大型室內場所提供自動全方位快速消毒，消毒一個籃球場館只需30分鐘時間，預計售價約3至4萬元一部，希望先為非牟利機構提供免費消毒服務。

嶺大創業行動總監高永賢表示，去年因應疫情研發出便攜式UVC紫外光消毒燈，為過千劏房戶作家居消毒，之後延伸出專為大型場所而設的智能紫外光消毒機械人。機械人以360度全方位紫外光照射進行消毒，透過波長253.7mm的紫外光燈破壞有害微生物的遺傳物質，阻隔病毒在物件表面和空氣傳播，可殺滅99%的病毒。

負責設計機械人的系統工程師Brian Katona 解釋，機械人配備了光學雷達，會自動在場所進行激光地圖測繪，掃描附地形及障礙物，並規劃出消毒路線進行智能巡航，適合在學校課室、圖書館和運動場館等多種大型場所進行自動消毒。同時機械人備有感應裝置，當檢測到人和動物時會立即停止運作，以免直接接觸到UVC 紫外光而受到傷害。

高永賢續指，以400 平方呎的空間例如課室為例，消毒過程僅需10分鐘，如在更大場所如籃球場亦只需要30分鐘。雖然外國亦有同類型產品，但他指嶺大的設計成本較低，亦更適合本地環境，期望機械人可與清潔工人相互補短，達到更佳消毒效果。

高永賢稱，嶺大將於今年底生產50部機械人，期望為學校、院舍及非牟利機構提供免費的消毒服務，長遠則希望能以社企形式營運，再為私營機構提供服務，所得收益及捐款將用作量產智能紫外光機器人，減低新型冠狀病毒的傳播風險。

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記者：蘇文軒