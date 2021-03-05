【台灣移民】港爸為子女移民台灣新竹　轉行拍片兼營網店生活大變

▲ 港爸Sam為子女移民台灣新竹，是人生的大轉向。

在生活質素相對較高的香港，離鄉別井到一個全新的環境，開展新生活，要一時三刻適應並不容易。港爸Sam去年與家人毅然離開香港，落戶台灣新竹，遇上一個又一個的難關，更在YouTube中將真實生活情況分享，吸引3萬多名粉絲訂閱。

作為父母，總將子女放在首位。年過40的Sam，放棄了自己一手一腳成立的設計公司，帶同太太及一對兒女，於去年8月移民台灣。他不選擇較熱門的台北或高雄，反而在台灣北部城市新竹落腳，都是為了子女的教育着想。

▲ Sam放棄公司老闆的身份，與妻兒一家四口移民台灣，轉行做代購及全職YouTuber。（相片來源：被訪者提供）

入讀新竹華德福學校

Sam覺得香港的教育模式不太適合子女，即使國際學校也不是他心目中的理想，而且學費昂貴，大約兩三年前就有移民的打算。去年Sam的大仔準備升中，他不忍心看見兒子在香港要再讀多6年書，於是為他們物色學校。

他看中華德福教育（Waldorf），沒有功課及測驗考試，着重個人發展，培育創新和分析理解能力。課程沒有課本，反而要學生自己選一個課題，自己研究學習，再結集成書，屬於另類的教育。他決定選擇新竹分校並舉家移民：

在他們成長的時期，很需要父母陪伴左右，所以我接受不到只送仔女出國讀書而跟他們分離，寧願一起離開香港。

子女都很喜歡台灣的學習環境，即使語言不同，亦很快能以地道國語溝通。華德福另類教育，亦令Sam及女兒感到相當震撼。他笑說早前學校舉辦了一個5日4夜的露營活動，五年級的她從來也沒有離開過家5天，連他自己也希望可以縮短行程。去完之後，雖然她口中很多批評，不過經過這次體驗及回憶，以後一定會記住。眼見她成長了不少，學懂獨立及知足。

▲ 兒子及女兒亦逐漸適應台灣生活，以及全新的教育模式。（相片來源：被訪者提供）

▲ 台灣有豐富的大自然環境，閒時也會周圍去觀光遊玩。（相片來源：被訪者提供）

轉行困難多壓力大

Sam本來在香港自己開公司，主要做一些活動及展覽佈景、櫥窗設計及廣告製作等。做了多年見證着行業變遷，以往活動有很大型的裝置，現在愈來愈簡單，甚至已變得數碼化。自己覺得將來發展空間不大，就算要結業離場也不覺得可惜，一心打算去台灣，一切推倒重來。

他們一家人以投資移民方法來到新竹，利用舊制開設網店做網購，主要由太太主理，售賣台灣產品及食品。不過太太本來從事人力資源，從來沒有做生意經驗，因此營運亦不太順利。他自己曾做過小買賣，但最後都是蝕本收場。太太現在做的跟以前的工作範疇完全不同，因此特別覺得吃力，要跟廠商交涉又要出貨，又要熟悉條例及運輸。投資了的金錢又未這麼快回本，令她感到氣餒。

有時兩人更因為做生意的事而爭執，Sam更說：

以往兩夫妻在香港工作，各司其職一直相安無事。一旦開始合作做生意，發現原來大家在金錢管理上出現分歧。我做了十多年生意，明白有賺有蝕是正常的道理，不過她眼見着存款變少，努力付出卻得不到回報，覺得很大壓力，更怪責我不上心。

作為70後，Sam與太太都習慣了香港很有規範的生活。來到台灣後，很多事情都可以自由去控制，而且沒有可見的將來，反而產生了一種無形的壓力，令她無所適從。加上要離開自己的家人、收入不穩定等因素，令她甚至覺得有點後悔。生活還是要過，惟有要時間慢慢適應。

▲ Sam與太太一起經營網店，主要售賣台灣雜貨及保健品。（相片來源：被訪者提供）

台灣樓宇陷阱多

Sam現時住在新竹市中心，租住一個大約1,000呎、3房1廳的單位，租金為28,000台幣/7,800港元包車位。他們來到台灣時才開始睇樓，發現當地的樓宇質素參差。他們總共看了6個單位，曾去過一個舊社區睇樓，整個過程完全沒見到一個人，嚇得他們不敢租住。最後選了這個新樓樓盤，比較企理，亦多後生家庭入住，地理位置也方便。

不過其實也不是想像中的好，大樓旁邊有個地盤，製造大量嘈音及塵埃，連露台門也不能常開。屋內有不少古怪的設計，廚房只有一個可用的插頭位，水龍頭下的水管，住了不久就開始漏水。入住時屋主贈送傢俬，他卻覺得異味陣陣，發現甲醛超標，令他感到無奈又可笑。

以前在香港有工人幫忙，不過來到台灣，家頭細務都要親力親為。

在香港生活時間就是金錢，我們港人習慣善用寶貴的時間去做其他事情。現在我與太太要親自照顧子女、打掃家居、煮飯洗碗，還要兼顧生意及拍YouTube短片，變相少了很多私人時間。

▲ 他們一家人租住在新竹市中心的新樓，地方闊落，只放有簡單傢俬。（相片來源：被訪者提供）

▲ 家的隔壁就是一個大型建築地盤，居住環境實在一般。（相片來源：被訪者提供）

新竹交通不便需自駕

新竹是全台灣人均收入最高的城市，居民消費力高，有大型商場百貨公司、貴價食材店等，但物價指數比台北稍平。唯一是公共交通仍然不算完善，沒有捷運，巴士班次疏落，出入都要靠駕車代步。Sam都購入了一量二手車代步，卻發現有不少買車陷阱。

他發現很多車前身可能是的士、出租車，而且當地有造車廠，全車噴油也特別便宜，因此可能有化粧車、水浸車等。他由香港已開始在網上篩選，做了很多資料搜集才購入。駕駛習慣方面，就要習慣要禮讓在路面上左穿右插的電單車，而且要留意與香港不同的交通規則，基本上也不算太困難，但一定要熟習。

Sam寄語準備移民的香港人，萬事起頭難，一開始經歷天翻地覆的改變最難適應。他自設的「珍森活」YouTube頻道，以中肯的角度去分析移民這個話題，亦提供了很多當地實用生活貼士，訂閱人數逾3萬。

記者：張頌婷