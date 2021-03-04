【達哥逝世】生前跟太太溫馨片段曝光　吳孟達離世前妻兒完成最後心願

▲ 吳孟達跟太太拍拖片段。

吳孟達於上周六因肝癌不幸離世，並將於本周日（3月7日）設靈，日前有網友發布曾拍下達哥生前跟現任太太侯珊燕拍拖片段，以此作悼念。

該網友發布約年前在香港遇見達哥夫婦時所拍的片段，片中見達哥跟太太在麗港城商場行街，達哥雙手放身後，跟太太侯燕珊並肩而行，之後又在餐廳用餐，雖然沒有表現很親密，但很有默契，網友又留言指，達哥常跟太太在餐廳飲咖啡。

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而此網民亦表示遺憾常遇見達哥夫婦，卻從不敢跟對方合照，現時只能展示昔日片段懷念達哥。

達哥歷三段婚姻

吳孟達經歷過有三段婚姻，1976年之時，25歲時的達哥跟圈外女友麥莉莉結婚，婚後麥莉莉為吳孟達誕了雙胞胎女兒。後來吳孟達認識了藝人盧少慈，後來吳孟達跟髮妻離婚﹐1989年跟盧少慈共同生活，盧少慈並為達哥生下一女。

▲ 將於3月7日設靈。

吳孟達在新加坡拍電影《花田囍事》邂逅了藝人侯珊燕，二人在96年在馬來西亞結婚，至今第三任太太為達哥誕下一子一女，3位伴侶一共為達哥誕下5名子女。

2014年，達哥因病毒感染致心臟衰竭，嚴重得要留醫ICU，至後來經過手術及治療後，才慢慢康復起來，自此達哥開始減產及注重飲食，除了戒絕煙酒外，他更聽好友駱應鈞意見，立下平安紙分配財產。

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達哥曾於媒體訪問中提及遺產的分配，他表示徵詢過法律界朋友意見，若果不一早做準備，怕將來好麻煩，

他當時不諱言現任妻子侯珊燕還年輕，她所生的一對子女亦較年幼，故需要較多的照顧，達哥當時曾表示經此一役，以後更珍惜家庭生活。

早為家人寫平安紙

而近日有大馬傳媒再披露達哥生前訪談，據侯珊燕親友透露，自達哥驗出有肝癌後，曾到內地醫治，侯珊燕也陪同在側，後曾返回大馬一段日子。

▲ 好友田啟文將籌辦喪禮。

據知達哥曾表示心願是返回香港，故家人後來亦把達哥由內地送返港醫治，侯珊燕也緊隨丈夫，達哥留醫時，子女亦陸續來港，故達哥過身時，妻兒子女都在身邊。

吴孟達曾在大馬受訪時，感歎生命有限，更不避忌說，心臟病發是他覺得最「理想」的離世方式，因没有肉體痛苦，也不會為家人帶來麻煩。

他曾稱：「照顧好自己，等於愛家人。」吴孟達曾向媒體展示家庭照，不斷表示妻子和兒女對他的貼心是他最大的欣慰。

同場加映：謝雪心訪問