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【林二汶演唱會】二汶不會為演唱會修身　坦言每日都心裡都有盧凱彤

娛樂 15:27 2021/03/04

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林二汶接受馬梓軒專訪。

林二汶即將舉行她首個個人紅館演唱會，二汶日前她接受香港開電視主播馬梓軒專訪，大談演唱會籌備進度，被問到有否參考一些健康食譜，以保持最佳狀態。

二汶笑言：「未啊！那麼短時間就算給甚麼食譜我都趕不上，哈哈！一般歌手準備紅館騷都是早9個月前知道，因為都要好長時間準備！同埋老實說，通常大家預期紅館騷是載歌載舞，會有好多舞蹈員等等！」

她進一步解釋：「不是說這些不重要，但我亦都不會為了挑戰而挑戰，這個騷有別於其他，原因是我只有兩個月時間籌備！如果在兩個月裡，我做一樣自己不擅長的事，其實會辜負了大家想睇到我的東西！」

歌單方面，談到會否獻唱盧凱彤的歌，懷念這位好拍檔，二汶謂：「我覺得她作為一位音樂人，有好多事值得大家紀念！如果她的作品在這次演唱會上是好適合的話，我一定會唱！」

她續說：「但其實我並不是要特別用一個那麼大的形式去紀念她，因為她每日都在我心裡！所以如果你問我是否會唱Ellen的歌，其實我唱的每一句，你都會聽到她，因為大家是睇住我們成長！」

對二汶來說，開紅館騷可謂一圓夢想，然而未能與Ellen一起踏上這個舞台，會否是一個很大的遺憾？二汶表示：「我不知大家有沒有經歷過那麼切身的經歷及故事，如果有的話可能會明白，一個所謂遺憾，不是有沒有做到一件事。」

她表示：「真正的遺憾，是你以後都見不到她！如果你問我，未能夠一起踏上紅館舞台開騷是否遺憾，我不會否認，但相比較之下，真是小巫見大巫！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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