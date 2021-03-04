梁振英：沿用目前選舉制度　或有外國傀儡入治港班子

▲ 梁振英認為需完善選舉制度，確保最後選舉結果做到愛國者治港。（資料圖片）

全國政協副主席、前特首梁振英指出，如沿用目前選舉制度，可能會出現外國傀儡進入治港班子，絕不能接受，因此需完善選舉制度，確保最後的選舉結果做到愛國者治港。

全國政協會議下午開幕，身處北京的梁振英接受電台視像訪問時指出，有立法會議員跑到美國，要求美國制裁中國和香港，他形容此舉是聳人聽聞。

他強調，愛國者治港的原則和目標完全是天經地義。又指愛國者的概念在西方民主國家亦很普遍，認為不應對北京提出透過完善選舉制度，確保愛國者治港感到驚訝。

被問到如果取消超級區議會議席，會否減少議會的多元性，及予人民主倒退的感覺，梁振英表示，「超區」的歷史很短，世界很多地方都會因應實際情況，改變選舉制度，「沒有一個社會，包括香港，可以說一套選舉制度就是歷史終結。」

至於愛國是否等於要愛黨？梁振英表示，中國共產黨一直領導中華人民共和國，香港是中華人民共和國的一部份，提出討論愛國是否等如要愛黨的人，是轉移視線，「攞嘢嚟講」。反問為何要劃分愛國與愛黨的界線，「是否如果不愛黨，就不愛國？」

他以美國為例，指美國總統基本上由兩大政黨，即共和黨和民主黨候選人輪流更替，即使共和黨人一直不支持民主黨，但總統大選產生屬民主黨的總統，共和黨人會否因此等同不愛國，他認為，共和黨人不愛民主黨，但黨員仍愛美國，三者之間沒有衝突。

另外，梁振英又表示，希望兩會期間公布更多有關「十四五」規劃後，香港社會能多加留意這每5年一次的國家規劃，帶給香港的發展契機。他計劃未來多舉辦活動，邀請各方面專家、學者探討「十四五」規劃內容。

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責任編輯：林曉君