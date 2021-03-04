【不日成婚】入圍金馬奇幻影展+芝加哥亞洲躍動影展　陳家樂衛詩雅盼與觀眾產生共鳴

▲ 陳家樂希望電影得到香港人認同。

由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳合演的港產片《不日成婚》，將於4月1日起上映。影片獲得2021年「金馬奇幻影展」列入「喜劇萬花筒」單元項目，成為本屆唯一入圍的香港電影。

此外，《不日成婚》亦被選為本屆「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影，受到國際影展的肯定。

▲ 《不日成婚》獲兩大國際影展肯定。

可獲兩大國際影展好評，陳茂賢導演表示：「好開心！港式地道愛情小品要衝出香港真的不容易！好感恩！作為疫情期間第一部開拍的港產片，真的別具意義。希望《不日成婚》除帶給美國與台灣的觀眾開心外，還可以介紹給他們認識，香港一班出色的新生代演員，一齊為香港電影加油！」

而陳家樂亦對入圍感榮幸，並盼與各地觀眾踴躍交流對婚姻的看法，也希望得到香港人的認同。

▲ 衛詩雅指好評是他們的強心針。

朱栢康也盼透過電影提醒大家一段關係的苦與樂：「最想提醒大家痛苦中都會有好多甜蜜的事，希望這點甜蜜能令每段關係更有耐力跑下去！深入有深入的細微、淺嘗亦有淺嘗的樂趣，《不日成婚》在這方面做得非常成功！」

衛詩雅就指：「終於對得住導演及整個團隊，因為大家實在拍得好辛苦，特別期望外國觀眾有共鳴。每一個好評，都是下一個觀眾入場的理由，一定會為電影注入更大的強心針！」

▲ 岑珈其想讓更多地方觀眾看到團隊的努力。

談善言也提起團隊的用心：「好替團隊所有人包括自己開心，因為台前幕後真的很用心，希望台灣及美國觀眾都會喜歡這齣電影，並期待未來有更多港產片與大家見面。」

岑珈其則自感興奮：「我好想讓更多地方的觀眾看到我們的努力，今次導演用了一個嶄新理念去解構婚姻故事，希望大家都能喜歡《不日成婚》！」

楊偲泳也謂：「好開心呀！希望大家看完戲，能夠在疫情下放鬆心情，笑吓、開心吓！」她也視此為對團隊的一個肯定，相信電影會為世界各地的觀眾帶來新鮮感。